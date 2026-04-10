Які нововведення готують для Crimson Desert?

Команда розробників Crimson Desert офіційно підтвердила, що період оновлень та впровадження нових функцій заплановано на період з квітня по червень 2026 року. Попри те, що основна група девелоперів уже почала працювати над наступним проєктом студії, підтримка поточного тайтла залишається пріоритетом, а зворотний зв'язок від гравців став фундаментом для майбутніх покращень, пише Insider Gaming.

Дивіться також Gothic Remake відкрила передзамовлення: скільки коштує гра та коли вона вийде

Однією з головних скарг спільноти було те, що після звільнення територій світ гри починав здаватися занадто мирним і порожнім. Щоб виправити це, автори впроваджують систему повторної блокади: залишки ворожих сил намагатимуться відбити раніше звільнені локації, що змусить гравців знову показувати силу.

Виберіть складність

Для тих, хто шукає додаткових випробувань або, навпаки, хоче спокійнішої гри, розробники додають вибір рівнів складності. Тепер гравці зможуть обирати між легким, нормальним та важким режимами, що дозволить налаштувати ігровий процес під власні навички.

Крім того, з'явиться функція реваншів із босами, завдяки якій можна буде знову викликати на бій найсильніших супротивників, щоб випробувати нові стратегії або перевірити рівень своєї майстерності.



Crimson Desert / Фото Pearl Abyss

Команда також працює над окремим контентом, повністю зосередженим на бойовій системі.

Значних змін зазнають другорядні персонажі

Гравці зауважували, що Даміан та Унгка значно поступаються головному персонажу Кліффу в ефективності, через що їхнє використання було обмеженим, особливо під час вирішення ігрових загадок, зазначає TheGamer.

У майбутніх оновленнях вони отримають нові навички, які стануть еквівалентними таким потужним здібностям, як "Силова долоня" та "Сила аксіоми", що зробить їх повноцінною альтернативою в бою та під час дослідження світу.



Crimson Desert / Фото Pearl Abyss

Естетика та справність

Естетична та технічна складові також не залишаться без уваги. Розробники нарешті додадуть довгоочікувану можливість приховувати зброю за спиною персонажа, щоб вона не заважала зануренню в атмосферу гри. Гардероб поповниться новими костюмами, а деякі речі, які раніше можна було лише продати або віддати як пожертву, тепер стануть доступними для носіння.

Система зберігання речей також буде повністю реформована: з'являться спеціалізовані сховища для їжі, одягу, збиральних ресурсів та колекційних предметів. Це дозволить, наприклад, використовувати інгредієнти для кулінарії або матеріали для крафту безпосередньо зі складу, не перекладаючи їх постійно в інвентар персонажа, пише IGN.

Технічний стан гри покращиться завдяки оптимізації інтерфейсу, зокрема, додадуть опцію налаштування мінімального розміру шрифту для зручності читання. Для користувачів контролерів та клавіатур розширять можливості персоналізації керування.

Окрему увагу приділять візуальній частині: якість далеких пейзажів Пайвела стане реалістичнішою завдяки новим методам рендерингу, хоча це може збільшити розмір відповідного патчу.

Нові їздові тварини

Список покращень доповнюють нові їздові тварини, домашні улюбленці та можливість створювати спеціальну броню не лише для коней, а й для інших маунтів.