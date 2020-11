CS:GO та Dota 2 не перші у рейтингу найвпливовіших кіберспортивних дисциплін. Тір-1 іграми стали League of Legends та Call of Duty: Modern Warfare

Журналісти порталу The Esports Observer разом з аналітичним агентством Newzoo склали рейтинг найвпливовіших кіберспортивних дисциплін. До тір-1 ігор потрапили League of Legends та Call of Duty: Modern Warfare.

У даний рейтинг увійшло 15 дисциплін. Усім відомі CS:GO та Dota 2 опинилися у списку тір-2 ігор. Журналісти розраховували спеціальний індекс впливовості, що складається з багатьох показників (перегляди, актив, призові та інше).

Рейтинг найвпливовіших кіберспортивних дисциплін / світлина з сайту The Esports Observer

Журналісти з цього порталу свій вибір пояснили так:

League of Legends у топі, бо у цієї гри найкращі перегляди на платформі Twitch за останні місяці. Також журналісти відмічають, що зараз у LoL найбільша база активних гравців.

Call of Duty: Modern Warfare до тір-1 потрапила через високі призові на турнірах з цієї гри в останньому кварталі (понад 5 мільйонів доларів) та гарні перегляди цих змагань.

Dota 2 у списку тір-2 дисциплін опинилася через скасування турніру The International у цьому році.

Counter-Strike: Global Offensive до тір-1 дисциплін не потрапила через низькі призові на турнірах з цієї гри в останні місяці.

The International Головний та щорічний турнір з гри Dota 2, у якому змагаються найкращі команди з усього світу. Це наймасштабніший кіберспортивний турнір, призовий фонд якого складає понад 30 мільйонів доларів.

На думку редакторів цього порталу COVID-19 і далі продовжить вносити серйозні зміни у сферу кіберспорту.