CS:GO та Dota 2 не перші: вийшов рейтинг найвпливовіших кіберспортивних ігор
CS:GO та Dota 2 не перші у рейтингу найвпливовіших кіберспортивних дисциплін. Тір-1 іграми стали League of Legends та Call of Duty: Modern Warfare
Журналісти порталу The Esports Observer разом з аналітичним агентством Newzoo склали рейтинг найвпливовіших кіберспортивних дисциплін. До тір-1 ігор потрапили League of Legends та Call of Duty: Modern Warfare.
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У даний рейтинг увійшло 15 дисциплін. Усім відомі CS:GO та Dota 2 опинилися у списку тір-2 ігор. Журналісти розраховували спеціальний індекс впливовості, що складається з багатьох показників (перегляди, актив, призові та інше).
Рейтинг найвпливовіших кіберспортивних дисциплін / світлина з сайту The Esports Observer
Журналісти з цього порталу свій вибір пояснили так:
- League of Legends у топі, бо у цієї гри найкращі перегляди на платформі Twitch за останні місяці. Також журналісти відмічають, що зараз у LoL найбільша база активних гравців.
- Call of Duty: Modern Warfare до тір-1 потрапила через високі призові на турнірах з цієї гри в останньому кварталі (понад 5 мільйонів доларів) та гарні перегляди цих змагань.
- Dota 2 у списку тір-2 дисциплін опинилася через скасування турніру The International у цьому році.
- Counter-Strike: Global Offensive до тір-1 дисциплін не потрапила через низькі призові на турнірах з цієї гри в останні місяці.
The InternationalГоловний та щорічний турнір з гри Dota 2, у якому змагаються найкращі команди з усього світу. Це наймасштабніший кіберспортивний турнір, призовий фонд якого складає понад 30 мільйонів доларів.
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