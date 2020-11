CS:GO и Dota 2 не первые в рейтинге самых влиятельных киберспортивных дисциплин. Тир-1 играми стали League of Legends и Call of Duty: Modern Warfare

Журналисты портала The Esports Observer вместе с аналитическим агентством Newzoo составили рейтинг самых влиятельных киберспортивных дисциплин. К тир-1 играм попали League of Legends и Call of Duty: Modern Warfare.

В данный рейтинг вошли 15 дисциплин. Всем известные CS:GO и Dota 2 оказались в списке тир-2 игр. Журналисты рассчитывали специальный индекс влияния, состоящий из многих показателей (просмотры, актив, призовые и прочее).

Рейтинг самых влиятельных киберспортивных дисциплин / фотография с сайта The Esports Observer

Журналисты этого портала свой выбор объяснили так:

League of Legends в топе, потому что у этой игры лучшие просмотры на платформе Twitch за последние месяцы. Также журналисты отмечают, что сейчас в LoL крупнейшая база активных игроков.

Call of Duty: Modern Warfare к тир-1 попала из-за высоких призовых на турнирах по этой игре в последнем квартале (более 5 миллионов долларов) и хорошие просмотры этих соревнований.

Dota 2 в списке тир-2 дисциплин оказалась из-за отмены турнира The International в этом году.

Counter-Strike: Global Offensive в тир-1 дисциплин не попала из-за низких призовых на турнирах по этой игре в последние месяцы.

The International Главный и ежегодный турнир по игре Dota 2, в котором соревнуются лучшие команды со всего мира. Это самый масштабный киберспортивный турнир, призовой фонд которого составляет более 30 миллионов долларов.

По мнению редакторов этого портала COVID-19 и дальше продолжит вносить серьезные изменения в сферу киберспорта.