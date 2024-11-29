Як знайти артефакт "Корона" у STALKER 2: детальний гайд

Артефакт "Корона" в грі S.T.A.L.K.E.R. 2 є однією з найбільш бажаних знахідок у Зоні. Його можна використати для поліпшення характеристик свого костюма, виконання спеціального квесту або ж просто вигідно продати. У цьому гайді ми детально розкажемо, як знайти цей цінний артефакт, що вас чекатиме на шляху, і як правильно підготуватися.

Мета пошуку "Корони" не одна, ви можете виконувати спеціальний квест, полювати за цінними артефактами, або цілеспрямовано шукати конкретний предмет, повідомляє 24 Канал. Хай там як, а ми допоможемо вам знайти те, що потрібно.

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Квест на пошук "Корони": звідки почати

Щоб розпочати пошуки артефакту "Корона" в рамках спеціального завдання, потрібно вирушити на локацію Затон і знайти покинутий сухогруз "Султанськ" (раніше відомий як "Скадовськ"). Тут у місцевого продавця можна отримати важливе завдання (платять 10000 купонів). Його мета – знайти і доставити артефакт "Корона".

Потрібне місце розташоване на локації Болото, що на південніше Затону. Відстань до цієї точки становить приблизно 1,2 кілометра від "Султанська", тому шлях буде відносно коротким.



Місцезнаходження артефакту "Корона" / Скриншот 24 Каналу

Підготовка до походу та пошук артефакту

Будьте готові до зіткнень із мутантами: на шляху можуть з'явитися собаки та снорки, тож рекомендуємо озброїтися дробовиком SPSA-14, взяти кілька аптечок, а також не забути про бинти, харчі і кілька банок енергетика чи води.

На вході до боліт ви знайдете затонулий потяг. Пройдіть вузьким проходом поверх нього, уникаючи аномалій, а наблизившись до залізничної колії тримайте зброю напоготові, адже поруч із точкою інтересу на вас чекатимуть зомбовані військові.



Точне місце пошуку "Корони" / Скриншот 24 Каналу

Вкінці занедбаної залізничної дороги, ви побачите старий сканер НДІЧАЗ. Усередині сканера ви знайдете аномалію "Корона".



Сканер містить потрібний артефакт / Скриншот 24 Каналу

Що робити після знаходження артефакту?

Після того як ви знайшли "Корону", у вас є кілька варіантів:

Виконати квест повернувши артефакт продавцю на "Султанську" і отримати винагороду.

Використати артефакт для поліпшення спорядження. "Корона" підвищує характеристики фізичного захисту та витривалості костюма, що робить її цінним предметом для сталкерів, які часто потрапляють у сутички.

Продати іншим торговцям або сталкерам. Якщо ви не плануєте використовувати "Корону", її можна вигідно продати і отримати купони.



Характеристики артефакту "Корона" / Скриншот 24 Каналу

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Як бачите, "Корона" – це не лише спосіб заробітку, а й реальна перевага у виживанні в суворих умовах Зони. То ж успіхів у пошуках, і щасливого полювання, сталкере!