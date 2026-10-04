Співзасновник Rockstar свідомо ігнорує GTA 6 – культовий розробник пояснив дивне рішення

Співзасновник компанії Rockstar Games і головний сценарист ключових хітів серії GTA Ден Гаузер свідомо відмовляється дивитися трейлери та матеріали майбутньої Grand Theft Auto 6.

Легендарний розробник пояснив, що робить це заради збереження власного творчого бачення, повідомляє Variety.

Захист від впливу ззовні

Ден Гаузер, який створив сюжети для Grand Theft Auto 3, 4, 5, а також обох частин Red Dead Redemption, залишив студію Rockstar ще у 2020 році, розповівши про причини лише кілька років потому.

Зараз він очолює власну медіакомпанію Absurd Ventures і прагне повністю ізолювати себе від проєктів колишніх колег.

За словами розробника, перегляд ігрового процесу чи роликів чужих ігор заважає йому вигадувати оригінальні ідеї та створювати власні віртуальні світи,

Я досі не бачив трейлер і намагатимуся його уникати, оскільки завжди обходжу речі, які можуть відволікти або збити мене з творчого шляху,

– прокоментував він.

Трейлер GTA 6: дивіться відео

Однак справа не лише у Rockstar, Гаузер пояснив, що взагалі уникає сучасних ігор із відкритим світом.

Під час гри у них, він не відпочиває, а постійно аналізує технічні деталі, оцінює слабкі сторони анімації чи дизайн рівнів та подумки уявляє робочі наради розробників. Така деконструкція заважає йому не лише відпочивати, а й працювати як креативному директору, адже його головна мета – шукати принципово нові підходи або надихатися класичним мистецтвом чи кінематографом.

Нині команда Absurd Ventures, до якої приєдналися й інші ветерани Rockstar, працює одразу над двома великими іграми.

Перший проєкт стане пригодницькою комедією з відкритим світом, а другий – похмурою антиутопічною фантастикою про ШІ, який здобув свідомість.