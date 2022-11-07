Інсайдери назвали імовірну дату виходу Diablo 4

Одразу кілька джерел назвали можливу дату релізу майбутньої гри Diablo 4. Схоже, що Activision Blizzard, можливо, готується до запуску продовження своєї культової гри вже невдовзі.

Раніше вже була інформація, що вихід гри планується у 2023 році. Втім, більш конкретної дати досі не було.

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Дата релізу Diablo 4

Майбутня гра вже декілька разів зазнала різноманітних атак і зливів. Так, у вересні через масштабний злив у мережу потрапили відео з майже годиною геймплею гри.

Вже через місяць у мережі опинилися й кадри з тестування гри. Імовірно, хтось з тестувальників злив ендшпіль Diablo 4.

Як неприємно для розробників це не було б, та ці факти вказують, що шанувальники з величезним нетерпінням очікують продовження гри.

Тепер одразу кілька джерел вказують, що чекати ще залишилося менш як пів року. Реліз Diablo 4, імовірно, відбудеться вже у квітні 2023 року.

Геймплей Diablo 4: дивіться відео

Будучи однією з найбільш розкручених майбутніх ігор 2022 року, Diablo 4 має потенціал повернути франшизу до її витоків.

Усі рекламні матеріали свідчать про те, що Blizzard прагне використати класичну естетику та атмосферу Diablo замість м'якшого, мультяшного вигляду Diablo 3, а це саме те, чого весь час просили фанати.

Таким чином, сама гра, ймовірно, задовольнить ветеранів франшизи під час запуску, а майбутній сезонний контент змусить їх повертатися ще протягом тривалого періоду часу.