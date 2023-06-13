Diablo 4 було запущено з п'ятьма класами персонажів, але колекційний предмет присвячений грі може натякати, що цей список планують розширити в найближчі роки.

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Шалений успіх Diablo 4 зумовив те, що розробники з Blizzard уже анонсували два доповнення для Diablo 4, і, враховуючи характер гри, геймерам, можливо, не доведеться довго чекати, щоб побачити, що ж у них буде.

Хоча у шанувальників уже з'явилася власна теорія, а все завдяки колекційному предмету присвяченому лору гри – Книзі Лората.

Фанат Diablo 4 під ніком Thunderclaww опублікував на Reddit уривок із неї, в якому йдеться про Корону та Ікла Фернама.

Ці реліквії, здається, вимальовують концепцію класу Blood Knight, чемпіона-вампіра, чиє походження пов'язане з містом Геа Кул, локацією у Кехджистані, яка значною мірою фігурує в Diablo 4.

Blood Knight гіпотетично додасть відсутній у грі архетип героя зі списом, але тут є важливий нюанс.

Річ у тому, що ще до випуску мобільної Diablo Immortal дата-майнери знаходили інформацію про Blood Knight у її файлах, і цей клас був майже підтверджений як наступне доповнення якраз для неї та планується влітку цього року.

Хоча це не обов'язково скасовує повторну появу класу й у Diablo 4, беручи до уваги цю інформацію, деякі гравці вважають що у "головній" грі все ж з'явиться клас Валькірії, з огляду на те, що він заповнить собою пустоти архетипів святого воїна та володаря списа.