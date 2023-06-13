Diablo 4 было запущено с пятью классами персонажей, но коллекционный предмет, посвященный игре, может намекать, что этот список планируют расширить в ближайшие годы.

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Безумный успех Diablo 4 обусловил то, что разработчики из Blizzard уже анонсировали два дополнения для Diablo 4, и, учитывая характер игры, геймерам, возможно, не придется долго ждать, чтобы увидеть, что же в них будет.

Хотя у поклонников уже появилась собственная теория, а все благодаря коллекционному предмету, посвященному лору игры – Книге Лората.

Фанат Diablo 4 под ником Thunderclaww опубликовал на Reddit отрывок из нее, в котором говорится о Короне и Клыке Фернама.

Эти реликвии, кажется, вырисовывают концепцию класса Blood Knight, чемпиона-вампира, происхождение которого связано с городом Геа Кул, локацией в Кехджистане, в значительной степени фигурирующей в Diablo 4.

Blood Knight гипотетически добавит отсутствующий в игре архетип героя с копьем, но здесь есть важный нюанс.

Дело в том, что еще до выпуска мобильной Diablo Immortal дата-майнеры находили информацию о Blood Knight в ее файлах, и этот класс был почти подтвержден как следующее дополнение как раз для нее и планируется летом этого года.

Хотя это не обязательно отменяет повторное появление класса и в Diablo 4, принимая во внимание эту информацию, некоторые игроки считают, что в "главной" игре все же появится класс Валькирии, учитывая, что он заполнит собой пустоты архетипов святого воина и обладателя копья.