AdHoc Studio випустила масштабне оновлення, що додає підтримку нових мов, дозволяючи українським геймерам глибше зануритися у нуарний світ сучасної ігрової супергероїки, інформує 24 Канал.

Ну тепер точно варто пройти Dispatch?

Оновлення від 14 липня 2026 року не вносить змін у механіки чи сюжет гри, проте значно розширює мовну палітру продукту. Окрім української, у проєкті з'явилися польська, турецька, тайська та іспанська (латиноамериканська) мови.

Розробкою гри займалися вихідці з відомої Telltale Games, які свого часу створили культову The Wolf Among Us. Саме тому автори зробили акцент на акторській грі та глибині діалогів, яку складно було оцінити без знання якоїсь з наявних мов.

Ми розширюємо мовну підтримку завдяки нашому оновленню локалізації,

– прокоментували подію представники AdHoc Studio у X.

We're expanding language support with our Localization Update! Play with localized subtitles and in-game text in these new languages.



Spanish LATAM

Turkish

Thai

Polish

Ukrainian pic.twitter.com/W2Cr0H4Cbk — AdHoc Studio (@adhocstudio) July 14, 2026

Відтепер будь-який український геймер не матиме проблем аби ознайомитися з грою, яка стала однією з найвищеоцінених у 2025 році.

Dispatch розповідає історію Роберта Робертсона – колишнього супергероя, який тепер працює диспетчером у спеціальній агенції. Його завданням стало управління командою колишніх лиходіїв для виконання небезпечних місій.

Складні стосунки з колегами, бажання відновити репутацію своєї родини та романтика – усе це чекатиме на вас, адже саме глибина взаємодії з героями та сюжет підкорюють геймерів.

Трейлер гри: дивіться відео

Попри радість від отримання локалізації, у мережі виникли дискусії щодо виконавців перекладу.

Деякі користувачі зауважили, що до створення української версії могли залучити російську студію локалізації, яка колись вже відзначилася поганим перекладом Alan Wake 2.

Це викликало хвилю запитань до AdHoc Studio у соціальних мережах, однак розробники наразі не коментують ситуацію.

Dispatch доступна до придбання на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch та Switch 2.