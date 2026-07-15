AdHoc Studio выпустила масштабное обновление, добавляющее поддержку новых языков, что позволяет украинским геймерам глубже погрузиться в нуарный мир современной игровой супергероики, сообщает 24 Канал.

Ну, теперь точно стоит пройти Dispatch?

Обновление от 14 июля 2026 года не вносит изменений в механику или сюжет игры, однако значительно расширяет языковую палитру продукта. Помимо украинского, в проекте появились польский, турецкий, тайский и испанский (латиноамериканский) языки.

Разработкой игры занимались бывшие сотрудники известной Telltale Games, которые в свое время создали культовую The Wolf Among Us. Именно поэтому авторы сделали акцент на актерской игре и глубине диалогов, которую сложно было оценить без знания одного из доступных языков.

Мы расширяем языковую поддержку благодаря обновлению локализации,

– прокомментировали событие представители AdHoc Studio в X.

Мы расширяем языковую поддержку с помощью нашего обновления локализации! Играйте с локализованными субтитрами и внутриигровым текстом на этих новых языках.



Испанский (Латинская Америка)

Турецкий

Тайский

Польский

Украинский pic.twitter.com/W2Cr0H4Cbk – AdHoc Studio (@adhocstudio) 14 июля 2026

Теперь любой украинский геймер без проблем сможет познакомиться с игрой, которая стала одной из самых высокооцененных в 2025 году.

Dispatch рассказывает историю Роберта Робертсона – бывшего супергероя, который теперь работает диспетчером в специальном агентстве. Его задачей стало управление командой бывших злодеев для выполнения опасных миссий.

Сложные отношения с коллегами, желание восстановить репутацию своей семьи и романтика – все это ждет вас, ведь именно глубина взаимодействия с героями и сюжет покоряют геймеров.

Трейлер игры: смотрите видео

Несмотря на радость от появления локализации, в сети разгорелись дискуссии относительно переводчиков.

Некоторые пользователи заметили, что к созданию украинской версии могла быть привлечена российская студия локализации, которая когда-то уже отличилась плохим переводом Alan Wake 2.

Это вызвало волну вопросов к AdHoc Studio в социальных сетях, однако разработчики пока не комментируют ситуацию.

Dispatch доступна для покупки на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Switch 2.