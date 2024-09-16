Оголошення про появу Кеза було зроблено за допомогою кінематографічного трейлера, хоча жодних ігрових кадрів показано не було, повідомляє Games 24 з посиланням на YouTube канал Dota 2.

А тим часом Ubisoft показала нові кадри гри Assassin's Creed Shadows: руйнівне довкілля та динамічна погода

52-секундний ролик дражнить сюжетною лінією, проголошуючи: "Кожній революції потрібен герой", водночас даючи глядачам змогу ознайомитися з минулим персонажа.

Kez – новий герой Dota 2: дивіться відео

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Що відомо про Kez – 126 героя Dota 2

Кез очолює Казураїв, орден нелітаючих воїнів, які мають намір повалити королеву, і про нього вже кілька місяців ходять чутки як про потенційне доповнення до гри. Орудуючи мечем, Кез, як очікується, буде дуже мобільним, судячи з натяків у трейлері.

Це вже другий новий герой, який з'явився в Dota 2 за останній час. У серпні, після майже десятимісячної перерви без нових персонажів, у грі з'явився Ringmaster, магічний і механічний карнавальний герольд.

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Фінал The International 2024

Щорічний турнір по Dota 2 завершився тим, що Team Liquid здобула свій другий чемпіонський титул з 2017 року, забравши додому 45% від призового фонду в 2,5 мільйона доларів, що є найнижчим показником за останні 11 років проведення турніру.