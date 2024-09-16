Объявление о появлении Кэза было сделано с помощью кинематографического трейлера, хотя никаких игровых кадров показано не было, сообщает Games 24 со ссылкой на YouTube канал Dota 2.
А тем временем Ubisoft показала новые кадры игры Assassin's Creed Shadows: разрушительная окружающая среда и динамичная погода
52-секундный ролик дразнит сюжетной линией, провозглашая: "Каждой революции нужен герой", одновременно давая зрителям возможность ознакомиться с прошлым персонажа.
Kez – новый герой Dota 2: смотрите видео
Что известно о Kez – 126 героя Dota 2
Кез возглавляет Казураев, орден нелетающих воинов, которые намерены свергнуть королеву, и о нем уже несколько месяцев ходят слухи как о потенциальном дополнении к игре. Орудуя мечом, Кез, как ожидается, будет очень мобильным, судя по намекам в трейлере.
Это уже второй новый герой, который появился в Dota 2 за последнее время. В августе, после почти десятимесячного перерыва без новых персонажей, в игре появился Ringmaster, магический и механический карнавальный герольд.
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Финал The International 2024
Ежегодный турнир по Dota 2 завершился тем, что Team Liquid завоевала свой второй чемпионский титул с 2017 года, забрав домой 45% от призового фонда в 2,5 миллиона долларов, что является самым низким показателем за последние 11 лет проведения турнира.