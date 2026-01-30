Випуск пов'язаний із плановим січневим бюлетенем безпеки 2026 року, що підкреслює перехід старих моделей на особливий режим підтримки, розповідає 24 Канал.

Що саме змінилося в роботі програмного забезпечення та які пристрої його отримали?

Nvidia офіційно припинила випуск драйверів серії Game Ready для заліза на базі Maxwell, Pascal і Volta. Відтепер програмна гілка 580 використовується лише для розповсюдження періодичних патчів безпеки, що відповідає стандартному графіку підтримки застарілих продуктів.

У примітках до свіжого релізу 582.28 відсутні пункти про виправлення ігрових чи загальних технічних збоїв.

Попри відсутність нових виправлень, виробник продовжує відстежувати відомі проблеми у популярних іграх. Наприклад, у Counter-Strike 2 текст може виглядати деформованим, якщо ігрова роздільна здатність нижча за рідні параметри монітора. Також у грі Like a Dragon: Infinite Wealth на деяких системах після оновлення може з'явитися мерехтіння освітлення.

Оновлення охоплює велику кількість пристроїв.

Настільні відеокарти:

серія GeForce 10 (від 1080 Ti до 1010), GeForce 900, а також моделі GTX 750 Ti, 750 та 745.

Серія Titan: Titan V, Titan Xp, Titan X на базі Pascal та GeForce GTX Titan X.

Мобільна графіка:

чіпи лінійок MX350–MX110,

ноутбучні версії відеокарт 10-ї серії, 900M та 800M (включно з моделями 840M та 830M).

Завантажити цей пакет безпеки можна безпосередньо з офіційного сайту Nvidia.

Інші важливі оновлення від Nvidia

Напередодні Nvidia випустила новий драйвер GeForce Game Ready 591.86 WHQL, який забезпечив підтримку DLSS 4 для Arknights: Endfield та Arc Raiders. Оновлення також усунуло помилки в Total War: Three Kingdoms та Asus G14.