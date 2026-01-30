Выпуск связан с плановым январским январским бюллетенем безопасности 2026 года, что подчеркивает переход старых моделей на особый режим поддержки, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Anbernic выпустила геймпад, который измеряет пульс во время игры

Что именно изменилось в работе программного обеспечения и какие устройства его получили?

Nvidia официально прекратила выпуск драйверов серии Game Ready для железа на базе Maxwell, Pascal и Volta. Отныне программная ветка 580 используется только для распространения периодических патчей безопасности, что соответствует стандартному графику поддержки устаревших продуктов.

В примечаниях к свежему релизу 582.28 отсутствуют пункты об исправлении игровых или общих технических сбоев.

Несмотря на отсутствие новых исправлений, производитель продолжает отслеживать известные проблемы в популярных играх. Например, в Counter-Strike 2 текст может выглядеть деформированным, если игровое разрешение ниже родных параметров монитора. Также в игре Like a Dragon: Infinite Wealth на некоторых системах после обновления может появиться мерцание освещения.

Обновление охватывает большое количество устройств.

Настольные видеокарты:

серия GeForce 10 (от 1080 Ti до 1010), GeForce 900, а также модели GTX 750 Ti, 750 и 745.

Серия Titan: Titan V, Titan Xp, Titan X на базе Pascal и GeForce GTX Titan X.

Мобильная графика:

чипы линеек MX350–MX110,

ноутбучные версии видеокарт 10-й серии, 900M и 800M (включая модели 840M и 830M).

Загрузить этот пакет безопасности можно непосредственно с официального сайта Nvidia.

Другие важные обновления от Nvidia

Накануне Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready 591.86 WHQL, который обеспечил поддержку DLSS 4 для Arknights: Endfield и Arc Raiders. Обновление также устранило ошибки в Total War: Three Kingdoms и Asus G14.