EA FC 27 отримає новий режим, який вже охрестили як "Sims на мінімалках"

До виходу EA FC 27 ще багато часу, але в мережу вже потрапили деталі нового режиму відомого симулятора футболу. Його вже порівнюють з іншою грою EA – The Sims.

EA Sports вигадали як врізноманітнити ігровий процес футбольного симулятора EA FC 27, інформує 24 Канал.

Цікаво Інсайдер каже, що події нового DLC для The Witcher 3 відбуватимуться не там, де ми всі думали

EA FC 27 перетворять на футбольну The Sims?

У майбутній грі з'явиться режим під назвою The Grounds, який перенесе гравців у відкритий світ, схожий на той, що роками є родзинкою серії симуляторів баскетболу NBA 2K.

За інформацією The Touchline, геймери зможуть керувати своїм персонажем, гуляючи великим містом, яке матиме функціональні магазини одягу, барбершопи, спортзали та інші заклади.

Звісно, при цьому можна буде брати участь в вуличних матчах аби прокачувати свою репутацію та героя.

Цікаво, що чутки про появу такого режиму виникали ще декілька років тому, але схоже, що цього разу все справді серйозно. Шанувальники франшизи вже кепкують у мережі, що таким чином відомий симулятор футболу перетвориться на The Sims.

Хоча EA офіційно ніяк не прокоментували інформацію, а головний продюсер EA FC лише натякнув, що на режим кар'єри у майбутній грі очікуватимуть "великі зміни", повідомляє footballgamingzone.com.

Чи буде їх частиною The Grounds – традиційно дізнаємось десь восени.

Чому симулятор футболу від EA Sports більше не називається FIFA?