Віцепрезидент Electronic Arts і керівник франшизи Battlefield Вінс Зампелла прокоментував статус Need for Speed, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Остання гра серії, Need for Speed Unbound, вийшла у грудні 2022 року, а її розробник, студія Criterion Games, у 2023 році приєдналася до створення нового Battlefield. Тоді невелика команда все ще працювала над підтримкою Unbound, завдяки чому гра отримала контент другого року, але тепер усі ресурси студії спрямовані на військовий шутер EA.

Франшиза отримає перезапуск

Зампелла підтвердив, що вся команда Need for Speed з Criterion повністю залучена до Battlefield. Проте він запевнив, що Electronic Arts не відмовляється від культової гоночної серії. За словами топменеджера, 2024 рік став важливим для збору відгуків про Unbound, і тепер EA має краще розуміння, чого очікують гравці.

Ми плануємо повернути Need for Speed у новому й захопливому форматі,

– заявив Зампелла.

Раніше Need for Speed була щорічною серією EA, а нові частини виходили принаймні раз на три роки. Однак тепер франшиза готується до найдовшої паузи у своїй історії.

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Тим часом Criterion стала однією з чотирьох студій, які працюють над новою Battlefield. Напередодні EA показала 9 секунд пре-альфа ґеймплею майбутнього шутера та запросила гравців на масштабне тестування.

Battlefield – новий геймплей: