Вице-президент Electronic Arts и руководитель франшизы Battlefield Винс Зампелла прокомментировал статус Need for Speed, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Последняя игра серии, Need for Speed Unbound, вышла в декабре 2022 года, а ее разработчик, студия Criterion Games, в 2023 году присоединилась к созданию нового Battlefield. Тогда небольшая команда все еще работала над поддержкой Unbound, благодаря чему игра получила контент второго года, но теперь все ресурсы студии направлены на военный шутер EA.

Франшиза получит перезапуск

Зампелла подтвердил, что вся команда Need for Speed из Criterion полностью вовлечена в Battlefield. Тем не менее он заверил, что Electronic Arts не отказывается от культовой гоночной серии. По словам топ-менеджера, 2024 год стал важным для сбора отзывов о Unbound, и теперь EA имеет лучшее понимание, чего ожидают игроки.

Мы планируем вернуть Need for Speed в новом и увлекательном формате,

– заявил Зампелла.

Ранее Need for Speed была ежегодной серией EA, а новые части выходили по крайней мере раз в три года. Однако теперь франшиза готовится к самой длинной паузе в своей истории.

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Между тем Criterion стала одной из четырех студий, которые работают над новой Battlefield. Накануне EA показала 9 секунд пре-альфа геймплея будущего шутера и пригласила игроков на масштабное тестирование.

Battlefield – новый геймплей: