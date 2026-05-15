Розробники EA Sports FC 27 тестують повернення до режиму Ultimate Team функції, якої не було в відомих футбольних симуляторах вже дуже давно, інформує 24 Канал.

Що відомо про Ultimate Team?

Ultimate Team – це режим у футбольних іграх студії EA Sports (спершу FIFA, а потім й EA Sports FC), де гравці можуть зібрати власну команду мрії з віртуальних колекційних карток футболістів, відкриваючи для цього "паки" чи купуючи їх на внутрішньоігровому ринку.

Вперше UT з'явився як доповнення до FIFA 09 у 2009 році і відтоді став настільки популярним, що є основним режимом ігор ось уже 17 років.

Окрім любові геймерів, він приносить своїм творцям величезні прибутки, адже став шаленим комерційним успіхом. Річ у тому, шо згадані раніше "паки" можна відкривати за реальні гроші, купуючи ігрову валюту.

Саме мікротранзакції від фанатів футбольних симуляторів щорічно приносять EA мільярди доларів доходу. Наприклад, у 2026 фіскальному році очікуваний прибуток від "сервісних" ігор компанії склав 5 мільярдів 383 мільйони доларів, інформує Soccer Gaming.

Яку механіку повернуть у гру вперше за 16 років?

Коли Ultimate Team вперше з'явився у FIFA 09, він виглядав зовсім інакше, ніж той, яким ми його знаємо зараз.

Однією з функцій найпершої версії, яку було видалено раз і практично назавжди, стала "The Collection".

Це був окремий розділ у грі, який створював враження ніби ви збираєте свої віртуальні картки в окремий "журнал", розділений за категоріями. Там можна було отримати винагороду, зібравши, скажімо, усіх гравців якоїсь конкретної ліги чи команди.

Скриншот з FIFA 09 / Фото EA

Як повідомляє інсайдер DetectiveFUT у соцмережі X, наразі розробники тестують повернення цієї функції у новому вигляді для EAS FC 27.

Механіка має назву "Gallery" та працюватиме схожим чином:

Кожного разу, коли ви отримуватимете картку – вона додаватиметься до вашої колекції та залишатиметься там, попри всі ваші дії з нею (продаж, видалення з клубу тощо).

Усі картки матимуть рейтинг "якості", точнісінько як реальні колекційні картки. Скоріше за все він базуватиметься на рейтингу гравців. Більший рейтинг – більша нагорода.

У "Gallery" можна буде виконувати різні "завдання", як от зібрати усіх гравців певного клубу. За це ви отримуватимете нагороду.

До того ж, картки враховуватимуться у кілька "колекцій" одразу. Наприклад Олександр Зінченко ввійде як до "колекції" Аяксу так і до "колекції" збірної України.

Скриншот з тестування / Фото EA / DetectiveFUT

Звісно, ​​наразі це лише інсайдерська інформація, що ніяк не підтверджена офіційно.

Як на новину відреагували фанати?

Цікаво, що реакція на таке "нововведення" від шанувальників EA FC була вельми "прохолодною".

Більшість геймерів скептично налаштовані та вважають, що це лише чергове намагання виманити у них кошти.

Це все безглуздо, якщо ігровий процес не покращується. Нікого це не хвилює. Найбільша увага має бути приділена ігровому процесу,

– заявив користувач @Scarletquakez.

Просто ще одна виманка грошей, щоб змусити вас купити більше пачок,

– резюмував @Chelsestevao.

Коли очікувати на реліз EA Sports FC 27?

Реліз EAS FC 27 призначено на 25 вересня 2026 року, інформує Goal.com.

Гра вийде на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch та Switch 2.

За кілька місяців до призначеної дати традиційно відкриються попередні замовлення, зробивши які, геймери зможуть претендувати на бонусний ігровий контент, такий як додаткові FC Points (ігрова валюта), ексклюзивні предмети тощо.