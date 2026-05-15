Разработчики EA Sports FC 27 тестируют возвращение в режим Ultimate Team функции, которой не было в известных футбольных симуляторах уже очень давно, информирует 24 Канал.

Что известно об Ultimate Team?

Ultimate Team – это режим в футбольных играх студии EA Sports (сначала FIFA, а затем и EA Sports FC), где игроки могут собрать собственную команду мечты из виртуальных коллекционных карточек футболистов, открывая для этого "паки" или покупая их на внутриигровом рынке.

Впервые UT появился как дополнение к FIFA 09 в 2009 году и с тех пор стал настолько популярным, что является основным режимом игр вот уже 17 лет.

Кроме любви геймеров, он приносит своим создателям огромные прибыли, ведь стал бешеным коммерческим успехом. Дело в том, что упомянутые ранее "паки" можно открывать за реальные деньги, покупая игровую валюту.

Именно микротранзакции от фанатов футбольных симуляторов ежегодно приносят EA миллиарды долларов дохода. Например, в 2026 фискальном году ожидаемая прибыль от "сервисных" игр компании составила 5 миллиардов 383 миллиона долларов, информирует Soccer Gaming.

Какую механику вернут в игру впервые за 16 лет?

Когда Ultimate Team впервые появился в FIFA 09, он выглядел совсем иначе, чем тот, каким мы его знаем сейчас.

Одной из функций самой первой версии, которую было удалено раз и практически навсегда, стала "The Collection".

Это был отдельный раздел в игре, который создавал впечатление будто вы собираете свои виртуальные карточки в отдельный "журнал", разделенный по категориям. Там можно было получить вознаграждение, собрав, скажем, всех игроков какой-то конкретной лиги или команды.

Скриншот из FIFA 09 / Фото EA

Как сообщает инсайдер DetectiveFUT в соцсети X, сейчас разработчики тестируют возвращение этой функции в новом виде для EAS FC 27.

Механика называется "Gallery" и будет работать похожим образом:

Каждый раз, когда вы будете получать карточку – она будет добавляться в вашу коллекцию и оставаться там, несмотря на все ваши действия с ней (продажа, удаление из клуба и т.д.).

Все карточки будут иметь рейтинг "качества", точно как реальные коллекционные карточки. Скорее всего он будет базироваться на рейтинге игроков. Больший рейтинг – большая награда.

В "Gallery" можно будет выполнять различные "задания", вроде собрать всех игроков определенного клуба. За это вы будете получать награду.

К тому же, карточки будут учитываться в несколько "коллекций" сразу. Например Александр Зинченко войдет как в "коллекцию" Аякса так и в "коллекцию" сборной Украины.

Скриншот с тестирования / Фото EA / DetectiveFUT

Конечно, пока это лишь инсайдерская информация, что никак не подтверждена официально.

Как на новость отреагировали фанаты?

Интересно, что реакция на такое "нововведение" от поклонников EA FC была весьма "прохладной".

Большинство геймеров скептически настроены и считают, что это лишь очередная попытка выманить у них средства.

Это все бессмысленно, если игровой процесс не улучшается. Никого это не волнует. Наибольшее внимание должно быть уделено игровому процессу,

– заявил пользователь @Scarletquakez.

Просто еще одна выманка денег, чтобы заставить вас купить больше пачек,

– резюмировал @Chelsestevao.

Когда ожидать релиз EA Sports FC 27?

Релиз EAS FC 27 назначен на 25 сентября 2026 года, информирует Goal.com.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2.

За несколько месяцев до назначенной даты традиционно откроются предварительные заказы, сделав которые, геймеры смогут претендовать на бонусный игровой контент, такой как дополнительные FC Points (игровая валюта), эксклюзивные предметы и тому подобное.