Чому знизити складність в Elden Ring було б страшною помилкою – творець гри дав цікавий коментар

Легендарний розробник з FromSoftware Хідетака Міядзакі прокоментував складність в Elden Ring та докладно пояснив чому ніколи не розглядав варіанту з її зменшенням.

Президент FromSoftware та головний творець Elden Ring Хідетака Міядзакі досить різко висловився про зниження складності у хітовій грі.

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Чому Elden Ring має бути складною

Elden Ring – це шедевр, який протягом останніх двох років не сходить з уст геймерів.

Головною родзинкою проєкту, який відрізняє його від інших рольових ігор, як от Baldur's Gate 3, є напрочуд складний та невблаганний ігровий процес, який не пробачає гравцю помилок та навіть змушує плакати стримерів.

Нещодавно творець гри розповів про важливість цієї особливості для загального успіху проєкту.

Якби ми дійсно хотіли, щоб увесь світ грав у гру, ми могли б просто зменшувати складність усе більше й більше. Але це б був не правильний підхід, – сказав Міядзакі.

За словами розробника, фундаментальною частиною досвіду геймерів є якраз насолода від того, коли вони нарешті перевершують самих себе і долають складні перешкоди, а відмова від такого підходу може зруйнувати всю ідею Elden Ring.