Elden Ring Nightreign розчарувала експертів Digital Foundry – що не так з грою

Новий кооперативний roguelike-екшн Elden Ring Nightreign від FromSoftware та Bandai Namco отримав хвилю критики не лише від гравців, а й від технічних експертів Digital Foundry. Аналітик Томас Морган охарактеризував стан гри на поточному та попередньому поколінні консолей як такий, що залишає бажати кращого.

На PS5, Xbox Series X та Series S Nightreign не здатна забезпечити стабільні 60 кадрів на секунду, розповідає 24 Канал. Гра не підтримує PS5 Pro, а також позбавлена режиму трасування променів, що був у базовому Elden Ring.

Дивіться також Elden Ring Nightreign розійшлася тиражем понад 2 мільйони копій, попри "змішані" відгуки

Візуально версії для сучасних консолей майже ідентичні, але на Xbox Series S якість зображення гірша – нижча роздільна здатність, тіні та деталізація. PS5 Pro має незначну перевагу, однак це не рятує ситуацію.

Режим якості, за словами Моргана, практично не має сенсу – обіцяні 60 fps недосяжні, і лише в режимі продуктивності за умови ввімкненого VRR вдається наблизитись до цього показника. Ігнорування PS5 Pro при запуску великого проєкту він назвав тривожним сигналом.

Справи ще гірші на старому поколінні. Версія для PS4 працює з роздільною здатністю 900p, на відміну від 1080p в оригінальному Elden Ring, і з частотою кадрів від 20 до 30 fps. Помітне зниження якості тіней і щільності рослинності.

Огляд гри від DF – дивіться відео:

Elden Ring Nightreign вийшла 30 травня на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та S. Попри технічні проблеми й звання найгіршої гри FromSoftware на Steam, проєкт зумів продатись накладом у 3,5 мільйона копій за перші п’ять днів після релізу.

Крім того, модер Yui додав в Elden Ring Nightreign підтримку режиму для двох гравців. Мод працює в обхід системи Easy Anti-Cheat і підтримує сумісність з іншими модифікаціями.