Перенесення GTA 6 додало впевненості Electronic Arts в успіху нової Battlefield

Генеральний директор Electronic Arts Ендрю Вілсон прокоментував дату виходу наступної гри серії Battlefield на тлі нещодавнього перенесення релізу очікуваного кримінального трилера GTA VI від Rockstar Games.

Нагадаємо, що нова Battlefield має з’явитися не пізніше 31 березня 2026 року і ще донедавна могла зіткнутися з GTA 6, інформує 24 Канал. Вілсон навіть припускав можливість відтермінування запуску, аби уникнути конкуренції з мегапроєктом від Rockstar.

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Однак ситуація змінилася: минулого тижня Rockstar офіційно оголосила, що GTA VI не вийде раніше 26 травня 2026 року. Що це означає для Electronic Arts і Battlefield, Вілсона запитали під час недавньої розмови з інвесторами.

За словами Вілсона, EA завжди намагалася вибирати найбільш доцільне вікно для запуску нової Battlefield:

Ми б не випускали гру в період, який, на нашу думку, міг би знецінити силу, вкладену у франшизу. Я думаю, що тепер, не забігаючи надто далеко вперед, ми вважаємо, що цей проміжок часу став більш вільним, ніж був раніше, і ми дуже впевнені у запуску Battlefield протягом 2026 фінансового року,

Події нової Battlefield розгортатимуться у сучасному світі, а реліз обіцяє стати поверненням до джерел серії з матчами на 64 гравці та класовою системою. Наразі проект проходить масштабне тестування, яке невдовзі стане ще більшим.

EA називає наступну Battlefield "найбільшою в історії": у розробку стрілялки інвестують найбільші ресурси за всю історію франшизи. Над грою працюють одразу чотири студії – DICE, Motive, Criterion та Ripple Effect. Повноцінний анонс запланований на літо.