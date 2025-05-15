Геймер витратив 7 годин, аби створити найбільший принцип доміно в Oblivion Remastered

Шанувальник TES IV Oblivion Remastered поділився у мережі результатом 7 годин своєї роботи. Дивак створив ролик з демонстрацією величезного "принципу доміно" з книг та підручних предметів.

Серед усіх розваг доступних у ремастері культової RPG один геймер вигадав власну – створити якомога довший ланцюжок для демонстрації "принципу доміно", повідомляє 24 Канал.

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7 годин захопливого геймплею

У той час як геймери сперечаються щодо унікального коня в Oblivion Remastered, у нещодавньому дописі на Reddit фанат гри під ніком Muaxh03 поділився відео, в якому похвалився власним рідкісним "досягненням".

Коротке відео демонструє десятки книг, дбайливо розставлених одна за одною на вулицях Імперського Міста. В один момент гравець перекидає першу з них та із задоволенням спостерігає за ланцюговою реакцією.

Хоча ролик може виглядати елементарною забавкою на 5 хвилин, автор стверджує, що на його створення пішло цілих сім годин, адже для встановлення книг на місце не використовувалися жодні модифікації.

Кумедне відео – дивіться ролик

За словами Muaxh03 щоразу, коли він завантажував гру – щось в ланцюгу ламалося і довелося починати знову.

Після незліченних глюків та багів які ставали на заваді задуму, геймер навіть відключив рух NPC аби ніхто з них не міг випадково зруйнувати всі його старання.

Робота ентузіаста отримала неабияке визнання на платформі та зібрала понад 54 тисячі вподобань всього за 2 дні.