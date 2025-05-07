Фанати жартують, що новий трейлер GTA злив майбутню PlayStation 6

Другий трейлер GTA 6 не лише розбурхав фанатів новими кадрами, а й став приводом для несподіваних жартів. Уважні глядачі помітили в одному з моментів підозрілу консоль, яка виглядає як щось схоже на PS5, але не ідентично до неї. Тепер фанати вважають, що Rockstar ненароком показала… PS6.

Консоль у кадрі

Уважні фанати звернули увагу на момент у трейлері, коли героїня Люсія повертається додому після громадських робіт і застає Джейсона, що спить на дивані. У цей час нам показують предмети у вітальні. Поруч з телевізором лежить щось дуже схоже на консоль PlayStation 5, а на передньому плані видно об'єкт, що нагадує геймпад DualSense, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Консоль і контролер настільки близькі до дизайну пристроїв Sony, що багато хто сприйняв це як пряму відсилку до PlayStation. Але частина фанатів пішла далі й вирішила, що це – навмисний натяк на майбутню PS6. І все це ще більше підігріває інтерес до потенційної співпраці між Sony та Rockstar.

Які докази? У трейлері є текст, який підтверджує, що всі кадри записані безпосередньо на PS5. Це може вказувати на маркетингову угоду між компаніями – Rockstar уже не вперше тісно співпрацює з Sony. Враховуючи, що GTA 6 цілком імовірно стане найбільшим розважальним релізом в історії, такий альянс може бути стратегічно вигідним для просування нової версії PlayStation, котра викликає не менший ажіотаж по всьому світу.

До травня 2026 року, коли очікується реліз GTA 6, Sony, ймовірно, зробить ставку на PS5 Pro. Якщо версія для ПК не вийде одночасно з консолями, оновлена PS5 стане найпродуктивнішою платформою для гри. Це дає підстави припускати, що Sony спробує максимально використати хайп навколо GTA 6, щоби продати якомога більше консолей.

Поки ж фанатська спільнота розважається спекуляціями. Дехто жартує, що ми отримали PS5 у GTA VI раніше, ніж ми отримали GTA VI на PS5. Інші фантазують про те, що Rockstar додасть у гру попередні частини серії у вигляді мініігор. Наприклад, Crazy-Path-7929 мріє про ремастер GTA 4, який можна було би пограти всередині GTA 6. PastorPoppyseed запитує: "Які шанси, що ми отримаємо емуляцію Vice City у грі?".

Наразі офіційних коментарів з боку Rockstar чи Sony немає, але другий трейлер GTA 6 і надалі породжує хвилі теорій, мемів і ретельного аналізу кожного пікселя.

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