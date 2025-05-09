Фанати знайшли дещо дивне на скриншоті GTA 6, а тепер сперечаються – баг це чи фішка

Нові скріншоти GTA 6 розбурхали фанатів. На одному з них помітили дивну деталь, яка викликала палкі суперечки. Хтось бачить баг, а хтось – реалістичну фішку. У мережі не вщухає обговорення, що ж це насправді.

Перший баг чи все так і має бути?

Фанатська спільнота GTA 6 активно обговорює ймовірний перший баг, помічений на одному з нових офіційних скріншотів від Rockstar Games. Дискусії точаться навколо того, чи це дійсно візуальний недогляд, чи, навпаки, прояв надзвичайного реалізму, до якого прагнуть розробники, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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6 травня 2025 року Rockstar нарешті поділилася новими матеріалами щодо GTA 6. Одразу після новини про перенесення релізу гри на наступний рік, розробники виклали другий трейлер, який миттєво став вірусним. У ньому показали нових персонажів, розширені локації та багато нових кадрів. Разом із трейлером студія опублікувала десятки нових скріншотів, які дають змогу ще глибше зазирнути у світ довгоочікуваної гри. І саме один з цих знімків спровокував суперечки у фанатській спільноті.

На кадрі видно жінку на моторолері, багатолюдну вулицю з NPC, нові транспортні засоби та навіть рептилію на передньому плані. Але увагу гравців привернув не цей антураж, а чоловік зліва, який їде на велосипеді у в’єтнамках. Якщо добре придивитися, видно, що взуття на його ногах виглядає так, ніби воно частково "провалюється" в текстуру педалей або неправильно розміщене.



Скриншот, на якому знайшли ймовірний баг / Rockstar Games



В'єтнамки NPS провалюються крізь педалі / Фото Rockstar Games

Цей момент став джерелом численних інтерпретацій. Дехто вважає, що це баг і приклад того, як подібні дрібниці можуть "вбивати занурення" у гру. Навіть Шон Мюррей, творець No Man’s Sky, долучився до обговорення, іронічно запитавши, чи не через це відклали вихід гри.

З іншого боку, багато фанатів стали на захист Rockstar. Вони припускають, що така деталь не випадкова – адже кожен кадр проходить ретельну перевірку перед публікацією. Деякі користувачі пишуть, що їзда на велосипеді у в’єтнамках, коли взуття навмисно опускається під педалі, а з самими педалями контактує стопа, є нормальною практикою в реальному житті. Один із фанатів зазначив: "Це максимально реалістично". Інший додав: "Божевільна увага до деталей". Ще один користувач уточнив: "Я сам так катаюсь, це не баг".

З огляду на глибину пророблення кожного кадру в новому трейлері та скріншотах GTA 6, версія про баг виглядає малоймовірною. Чи то мікроскопічні бульбашки в склянці з напоєм, чи масова присутність NPC – Rockstar продовжує вражати рівнем деталізації та технічними можливостями.

Офіційних коментарів з цього приводу поки що не було.