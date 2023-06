The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom захопила геймерів серйозно та надовго, адже у плані варіативності проведення часу з нею може посперечатися хіба Minecraft.

У той час як більшість гравців будують в новинці від Nintendo різноманітні чудеса інженерної думки: від ударних дронів до аналогів системи HIMARS, когорта фанатів гри показала більш творчий підхід до своїх проєктів.

За допомогою лазерів та зонайських стовпів (Zonai Stakes), креативні геймери знайшли спосіб створювати музику.

Виявилося, що рушій Tears of the Kingdom майже ідеально імітує не тільки вітер, електрику, аеродинаміку та інерцію, але й звукові хвилі.

Гравці з'ясували, що коли зонайські стовпи застряють в землі, то вони вібрують з різною частотою залежно від глибини застрягання, а отже якщо поставити декілька з них у рядок, то можна буде цілком зручно грати мелодії.

Швидко потому, ентузіасти почали ділитися своїми каверами, створеними у грі.

Тема з Among Us у новій Зельді: відео

Ще кілька знайомих мелодій: відео

Хітова "What is Love" у Зельді: відео

Мало який проєкт здатний втримати гравця так, як це робить Tears of the Kingdom, тому й не дивно, що гра уже стала однією з найкращих в історії.