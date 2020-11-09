Оновлення Genshin Impact до версії 1.1 вже не за горами, і гравці з нетерпінням чекають, що ж воно принесе.

Гравцям Genshin Impact є чого чекати від 11 листопада 2020 року. Нові персонажі, предмети, нова система репутації і, звичайно, виправлення деяких багів. Все це очікує на геймерів у оновленні гри до версії 1.1. Що ж від нього очікувати та чим краще зайнятися в час, що залишився, розповідає Gamerant.

Читайте також Genshin Impact: ще один клон Зельди чи самостійна гра – огляд

Чого очікувати?

Листопадове оновлення під назвою "A New Star Approaches" призначено для підготовки гравців до наступного оновлення Genshin Impact, яке вийде ближче до Різдва. Компанія miHoYo ще не опублікувала жодної інформації про процес оновлення, тому, швидше за все, 11 числа гра буде недоступна якийсь час.

Відомо, що оновлення більше сфокусується на поліпшенні поточного стану гри та додасть кілька нових персонажів. Загалом, гравці можуть не чекати фантастичних змін в Genshin Impact на цьому тижні, але це не означає, що немає до чого готуватися.

Реферальна система

Одна з найприємніших новинок в оновленні Genshin Impact – це реферальна система. Так що, якщо гравці хочуть залучити своїх друзів в цю гру, їм слід дочекатися виходу патчу. Реферали дадуть гравцям "Primogems", преміальну внутрішньоігрову валюту, за залучення друзів до реєстрації та досягнення ними 15 рівня пригодницького рангу.

Нові 5 зіркові персонажі



Чжунлі з гри Genshin Impact / зображення з gamerant

Якщо гравці сподіваються отримати Чжунлі і Тарталья Чайлда, нових п'яти зіркових персонажів в Genshin Impact, їм знадобляться "fates" або "wishes". Більшість гравців, швидше за все, вже підвищили свій пригодницький ранг і використали отримані за це ресурси для отримання 5 зіркових персонажів вже присутніх в грі, якщо ж ви цього не зробили рекомендуємо притримати їх до виходу оновлення.



Тарталья Чайлд з гри Genshin Impact / зображення з gamerant

Гравці також можуть витратити реальні гроші, щоб отримати 5-зіркових персонажів і зброю в Genshin Impact. MiHoYo підтвердили, що система 90 роллів буде діяти і в оновленні 1.1, тому гравці можуть розраховувати як мінімум на один 5 зірковий предмет або персонажа за кожні 90 загальних роллів. Таким чином, гравцям слід зберігати преміальні валюти, які у них є зараз, якщо вони прагнуть отримати когось з нових персонажів.

Як підготуватися?

Не поспішайте з квестами

Update 1.1 додасть нову систему репутації. У Лію і Мондштадті будуть рівні репутації, що будуть підвищуватись за дослідження світу, побічні квести і через нову систему замовлень на вбивство монстрів і виконання прохань жителів. Якщо у гравців є незавершені побічні квести в цих двох областях, краще залишити їх на майбутнє, щоб якомога швидше підняти свою репутацію. Підвищуючи рівень репутації, ви зможете отримати креслення інструментів, відкрити особливі функції міст, іменні картки, рецепти, планери та інші нагороди.

Цікаво Assassin's Creed Valhalla: все, що вам потрібно знати перед покупкою

Повністю апгрейдніть статуї

Повністю поліпшивши Статуї Семи, гравець отримає великий приріст досвіду його пригодницького рангу і витривалості. Це буде дуже корисно в очікуванні нового контенту. Гравцям потрібно 64 з 65 анемокулюсів і 130 з 131 геокулюсів в грі, щоб статуї досягли їх поточного найвищого рангу. Можливий найвищий ранг, швидше за все, зміниться в наступних оновленнях, тому вам краще переконатися, що ви готові до нових рівнів.

Статуя Семи скріншот з гри Genshin Impact / зображення з vgtimes

Використайте всю смолу, фарміть кришталеві ядра

Хоча новий патч принесе систему, яка дозволить гравцям економити свою смолу, зараз її немає. Тому перед оновленням краще використати всі наявні у вас запаси та приготуватися, добуваючи матеріали, які, з оновленням 1.1, дозволять її зберігати. Гравцям доведеться фармити кришталеві ядра, адже вони будуть основною частиною рецепту для створення конденсованої смоли, предмета, який не зникне, як безпосередньо сама смола, під час вайпу.

Прокачайте якомога більше персонажів

Хоча й у всіх вас в ростері Genshin Impact є власний улюблений персонаж, все одно важливо прокачувати і решту. Адже вам знадобиться велика різноманітність всіх елементів, щоб переконатися, що у вас будуть всі можливі комбінації, щоб мати змогу протистояти новим істотам і босам, які можуть з'явитися в кінці глави 1, яка скоро буде завершена. Бажано мати хоча б по одному добре прокачаному персонажу з кожної із 7 стихій.

Скріншот екрану формування команди з гри Genshin Impact / зображення з aggrochat

Виконайте всі досягнення

У майбутньому оновленні буде багато нової класної зброї та персонажів, так що вам знадобиться більше "Primogems" для їх покупки.

Щоб отримати якомога більше безкоштовних "Primogems", ви повинні заповнити меню досягнень. Завершивши цей величезний список, можна отримати 245 бажаних гемів. Це може здатися складним, але ви, ймовірно, вже отримали деякі з них, навіть не намагаючись. Однак, якщо якісь із них залишилися незавершеними, то поспішіть виконати їх, щоб накопичити преміальну валюту. Будемо сподіватися, що наступні оновлення також будуть додавати в гру більше досягнень подібного типу.

Скріншот екрану досягнень з гри Genshin Impact /зображення з gamerant

На жаль, про оновлення 1.1 ще багато невідомо. Так що можуть бути деякі інші речі, які ви можете зробити, щоб підготуватися до оновлення, про які ще ніхто не знає. Найкраще, що можуть зробити гравці – це грати в гру, збирати матеріали, підвищувати пригодницький рейтинг і загальний рівень якомога більшого числа персонажів.