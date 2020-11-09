Обновление Genshin Impact до версии 1.1 уже не за горами, и игроки с нетерпением ждут, что же оно принесёт.

Игрокам Genshin Impact есть чего ждать от 11 ноября 2020 года. Новые персонажи, предметы, новая система репутации и, конечно же, исправление некоторых багов. Всё это ожидает геймеров в обновлении игры до версии 1.1. Что же от него ожидать и чем лучше заняться в оставшееся время, рассказывает Gamerant.

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Чего ожидать?

Ноябрьское обновление под названием "A New Star Approaches" предназначено для подготовки игроков к следующему обновлению Genshin Impact, которое выйдет ближе к Рождеству. Компания miHoYo всё ещё не опубликовала никакой информации о процессе обновления, поэтому скорее всего 11 числа игра будет недоступна некоторое время.

Известно, что обновление больше сфокусируется на улучшении текущего состояния игры и добавит несколько новых персонажей. В общем и целом, игроки могут не ждать фантастических изменений в Genshin Impact на этой неделе, но это не значит, что не к чему готовиться.

Реферальная система

Одна из самых приятных новинок в обновлении Genshin Impact – это реферальная система. Так что, если игроки хотят привлечь своих друзей в эту игру, им следует дождаться выхода патча. Рефералы дадут игрокам "Primogems", премиальную внутриигровую валюту, за привлечение друзей к регистрации и достижения ими 15 уровня приключенческого ранга.

Новые 5 звёздочные персонажи



Чжунли из игры Genshin Impact / изображение с gamerant

Если игроки надеются получить Чжунли и Тарталья Чайлда, новых 5 звёздочных персонажей в Genshin Impact, им понадобятся "fates" или "wishes". Большинство игроков, скорее всего, уже повысило свой приключенческий ранг и использовало полученные за это ресурсы для получения 5 звёздочных персонажей уже присутствующих в игре, если вы этого не сделали рекомендуем придержать их до выхода обновления.



Тарталья Чайлд из игры Genshin Impact / изображение с gamerant

Игроки также могут потратить реальные деньги, чтобы получить 5 звёздочных персонажей и оружие в Genshin Impact. MiHoYo подтвердили, что система 90 роллов будет действовать и в обновлении 1.1, поэтому игроки могут рассчитывать как минимум на один 5 звёздочный предмет или персонажа за каждые 90 общих роллов. Таким образом, игрокам следует сохранять премиальные валюты, которые у них есть сейчас, если они хотят получить кого-то из новых персонажей.

Как подготовиться?

Не торопитесь с квестами

Update 1.1 добавит новую систему репутации. В Лию и Мондштадте будут уровни репутации, что будут повышаться путем исследования мира, выполнения побочных квестов и через новую систему заказов на убийство монстров и выполнение просьб жителей. Если у игроков есть незавершенные побочные квесты в этих двух областях, лучше оставить их на будущее, чтобы как можно быстрее поднять свою репутацию. Повышая уровень репутации, вы сможете получить чертежи инструментов, открыть особые функции городов, именные карточки, рецепты, планеры и другие награды.

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Полностью апгрейдните статуи

Полностью улучшив Статуи Семи, игрок получит большой прирост опыта его приключенческого ранга и выносливости. Это будет очень полезно в ожидании нового контента. Игрокам нужно 64 из 65 анемокулюсов и 130 из 131 геокулюсов в игре, чтобы статуи достигли их текущего наивысшего ранга. Возможный наивысший ранг, скорее всего, изменится в следующих обновлениях, поэтому вам лучше убедиться, что вы готовы к новым уровням.

Статуя Семи скриншот из игры Genshin Impact / изображение с vgtimes

Используйте всю смолу, фармите хрустальные ядра

Хотя новый патч принесёт систему, которая позволит игрокам экономить свою смолу, сейчас её нет. Поэтому перед обновлением лучше использовать все имеющиеся у вас запасы и приготовиться, добывая материалы, которые, с обновлением 1.1, позволят её хранить. Игрокам придется фармить хрустальные ядра, ведь они будут основной частью рецепта для создания конденсированной смолы, предмета, который не исчезнет, как непосредственно сама смола, при вайпе.

Прокачайте как можно больше персонажей

Хотя и у всех вас в ростере Genshin Impact есть собственный любимый персонаж, всё равно важно прокачивать и остальные. Ведь вам понадобится большое разнообразие всех элементов, чтобы убедиться, что у вас будут все возможные комбинации, чтобы иметь возможность противостоять новым существам и боссам, которые могут появиться в конце главы 1, которая скоро будет завершена. Желательно иметь хотя бы по одному хорошо прокаченному персонажу из каждой из 7 стихий.

Скриншот экрана формирования команды из игры Genshin Impact / изображение с aggrochat

Исполните все достижения

В будущем обновлении будет много нового классного оружия и персонажей, так что вам понадобится больше "Primogems" для их покупки.

Чтобы получить как можно больше бесплатных "Primogems", вы должны заполнить меню достижений. Завершив этот огромный список, можно получить 245 желаемых гемов. Это может показаться сложным, но вы, вероятно, уже получили некоторые из них, даже не пытаясь. Однако, если некоторые из них остались незавершенными, то поспешите выполнить их, чтобы накопить премиальную валюту. Будем надеяться, что следующие обновления также будут добавлять в игру больше достижений подобного типа.

Скриншот экрана достижений из игры Genshin Impact /изображение с gamerant

К сожалению, об обновлении 1.1 ещё многое неизвестно. Так что могут быть некоторые другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы подготовиться к обновлению, о которых ещё никто не знает. Лучшее, что могут сделать игроки – это играть в игру, собирать материалы, повышать приключенческий рейтинг и общий уровень как можно большего числа персонажей.