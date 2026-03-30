Я був ніким, – колишній геймдизайнер Assassin's Creed розповів чому вирішив покинути Ubisoft

Один з геймдизайнерів відеоігор Assassin's Creed Valhalla та Mirage розповів про своє рішення піти з Ubisoft та стати інді-розробником.

Ветеран Ubisoft Даррен Келлер поділився історією про те, як вирішив покинути компанію через специфічність робочих процесів, повідомляє gamesradar+.

Цікаво Геймер випадково купив один з найрідкісніших Xbox 360 в історії та дізнався секрети GTA IV

Працівники Ubisoft нещасні в компанії?

Свого часу Келлер отримав, як він саме пригадує, "роботу мрії" у Ubisoft.

Молодий геймдизайнер встиг попрацювати над серіями Assassin's Creed та Chost Recon, але не все було так "гладко" як він собі уявляв.

Мене не влаштовували творчі обмеження, які в нас були,

– згадує він.

За словами Даррена, з часом більшість його роботи звелася до того аби переконувати інших людей чому потрібно робити те чи інше з точки зору геймдизайну, а не розробляти сам геймдизайн.

На додачу, вирішальне слово у конфліктних ситуаціях завжди мали старші керівники через "вертикальну" структуру компанії.

Я не мав жодного впливу. Я був ніким. Я був лише крихітним гвинтиком, однією маленькою людиною, яка працювала над своєю маленькою функцією в тій величезній грі, над якою працюють сотні інших людей. Я не відчував себе важливим. Я не відчував, що контролюю щось,

– скаржиться Келлер.

Утримувала його на робочому місці лише взаємодія з командою, яка втім швидко розсипалася через пандемію COVID-19.

Тоді Даррен й прийняв остаточне рішення та пірнув в інді-сцену. Результатом став милий містобудівний симулятор Dawnfolk, який продався накладом у 26 тисяч копій у Steam та досі "сплачує оренду" розробника.

Трейлер гри:

До речі, гра має вельми непогані відгуки на metacritic, де критики та геймери оцінили її у 83/100 та 7.4/10, відповідно.

Врешті сам Даррен зізнається, що хоча створювати ігри самому напрочуд складно, це набагато веселіше, аніж корпоративний гніт.

Останні новини про Ubisoft: