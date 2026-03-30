Я був ніким, – колишній геймдизайнер Assassin's Creed розповів чому вирішив покинути Ubisoft
- Даррен Келлер покинув Ubisoft через творчі обмеження та відсутність впливу на процеси в компанії.
- Після виходу з Ubisoft, він створив інді-гру Dawnfolk, яка мала успіх і отримала позитивні відгуки на metacritic.
Один з геймдизайнерів відеоігор Assassin's Creed Valhalla та Mirage розповів про своє рішення піти з Ubisoft та стати інді-розробником.
Ветеран Ubisoft Даррен Келлер поділився історією про те, як вирішив покинути компанію через специфічність робочих процесів, повідомляє gamesradar+.
Працівники Ubisoft нещасні в компанії?
Свого часу Келлер отримав, як він саме пригадує, "роботу мрії" у Ubisoft.
Молодий геймдизайнер встиг попрацювати над серіями Assassin's Creed та Chost Recon, але не все було так "гладко" як він собі уявляв.
Мене не влаштовували творчі обмеження, які в нас були,
– згадує він.
За словами Даррена, з часом більшість його роботи звелася до того аби переконувати інших людей чому потрібно робити те чи інше з точки зору геймдизайну, а не розробляти сам геймдизайн.
На додачу, вирішальне слово у конфліктних ситуаціях завжди мали старші керівники через "вертикальну" структуру компанії.
Я не мав жодного впливу. Я був ніким. Я був лише крихітним гвинтиком, однією маленькою людиною, яка працювала над своєю маленькою функцією в тій величезній грі, над якою працюють сотні інших людей. Я не відчував себе важливим. Я не відчував, що контролюю щось,
– скаржиться Келлер.
Утримувала його на робочому місці лише взаємодія з командою, яка втім швидко розсипалася через пандемію COVID-19.
Тоді Даррен й прийняв остаточне рішення та пірнув в інді-сцену. Результатом став милий містобудівний симулятор Dawnfolk, який продався накладом у 26 тисяч копій у Steam та досі "сплачує оренду" розробника.
До речі, гра має вельми непогані відгуки на metacritic, де критики та геймери оцінили її у 83/100 та 7.4/10, відповідно.
Врешті сам Даррен зізнається, що хоча створювати ігри самому напрочуд складно, це набагато веселіше, аніж корпоративний гніт.
Останні новини про Ubisoft:
Колись легендарна студія переживає не найкращі часи. Зокрема на початку року стало відомо про остаточне скасування ремейку Prince of Persia Sands of Time.
Невдовзі потому, Ubisoft припинила роботу над франшизою Watch Dogs через погані продажі останньої гри Legion.
А в середині березня закрили дочірню студію Red Storm Entertainment, відому роботою над Rainbow Six, звільнивши 105 розробників.