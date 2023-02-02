Геймери впевнені, що GTA 6 майже готова до релізу – яка знахідка це доводить

Шанувальники Rockstar Games сподіваються, що невдовзі студія нарешті анонсує довгоочікувану GTA 6, тим більше, що остання їх знахідка стверджує, що гра перебуває на завершальній стадії розробки.

Шанувальників серії GTA сміливо можна порівнювати з відомим пухнастиком Хатіко, адже ті уже надзвичайно довго чекають бодай якусь офіційну новину про шосту частину франшизи від Rockstar.

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Попри усі попередні витоки інформації, достеменно не відомо якою буде майбутня гра чи який її поточний статус розробки.

Щоправда, на рахунок останнього у геймерів нещодавно з'явилася нова теорія.

Річ у тому, що кілька шанувальників студії досліджували усі наявні матеріали Grand Theft Auto 6 до дрібниць і дійшли висновку, що гра перебуває на завершальній стадії розробки, а Rockstar зараз працюють над виправленням багів і поліруванням готового продукту.

Про це йдеться в нещодавньому дописі у твітері від сторінки NEWSLEAKSGTAS, де було опубліковано кілька скриншотів з листування геймерів, які уважно проаналізували теги на ігрових відео, що потрапили в мережу ще минулого року.

Повідомлення від інсайдера на одному з форумів / зображення з твітеру

Серед них опинився й досить відомий інсайдер Tez2, який вказав на назви різних збірок гри. Він зазначив, що "bankrelease" – це версія, яка має на меті тестування "завершеного функціонала", тоді як збірка "бета" – використовується для перевірки "готовності контенту".

Один з користувачів Discord, який стверджує, що працює розробником, підтримав теорію та висловив думку про те, що гра й дійсно може бути на завершальній стадії "полішингу", а паралельно Rockstar також може готувати офіційні трейлери та просто чекати на команду керівництва.

Коментар "розробника" у діскорді / зображення з твітеру

Звичайно, це усе лише припущення, і їх не слід сприймати як доказ того, що гра скоро вийде чи бодай буде анонсована, але це все одно досить цікава теорія, яка має право на життя.