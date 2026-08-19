Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Games Новини Витік геймплею GTA 6 розкрив нові механіки – від заправки авто до переслідування поліцією
19 серпня, 09:42
4

Витік геймплею GTA 6 розкрив нові механіки – від заправки авто до переслідування поліцією

Максим Задворський

У мережі з'явився масштабний витік ігрового процесу Grand Theft Auto 6. Геймери вже розібрали його на деталі, помітивши нові цікаві механіки, що з'являться в грі.

У вільному доступі з'явилися ролики, що демонструють шматки геймплею довгоочікуваного продовження відомої серії. Зокрема, на кадрах можна побачити одного з головних героїв, Джейсона, під час виконання побутових справ та розбірок на дорозі, повідомляє 24 Канал. 

Що чекає на геймерів у GTA 6?

В одному з епізодів Дюваль ганяє вулицями на авто та спричиняє аварію, врізаючись у фургон служби доставки. Після цього розлючений водій виходить з транспортного засобу та атакує героя з гайковим ключем у руках. 

Протагоніст використовує удари в стрибку та старі-добрі кулаки, а потім добиває супротивника його ж зброєю. 

Цікаво, що під час цих дій на екрані з'являється іконка диявола, яка, ймовірно, вказує на наявність у грі системи моралі. 

Їзда та бійка у GTA 6: дивіться відео

Також витік розкрив зміни в деталізації роботи автомобілів завдяки інтерфейсу. Схоже, що тепер гравцям доведеться стежити за рівнем палива, адже на екрані з'явився відповідний датчик. 

Окрім того, відбулося повернення 6 зірок розшуку, який суттєво ускладнили тим, що тепер стражі закону розшукуватимуть героїв не лише за кольором авто, а й за одягом і зачіскою, про що також свідчать відповідні індикатори інтерфейсу.

Правдивими виявилися чутки про нову систему інвентарю, адже у багажнику авто тепер можна побачити меню спорядження та сховище з обмеженою кількістю місць (поки що 0 з 4).

Окрему увагу розробники приділили міні-іграм. У відео показали механіку гри в баскетбол: щоб зробити влучний кидок, гравець має утримувати кнопку, доки кільця на екрані не перекриють одне одного. 

Автор зливів погрожує й далі викладати матеріали з гри на знак протесту проти кінця епохи фізичних носіїв з іграми, що вилилося у те, що в коробках з GTA 6 буде лише цифровий код для завантаження гри.

Баскетбол у GTA 6: дивіться відео

Офіційний реліз Grand Theft Auto 6 на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S запланували на 19 листопада 2026 року. 

#РЕКЛАМА
24 Канал
Team Liquid
20.08.26, 11:00
Переможе Yandex
2.1
Зробити ставку
Yandex
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Пов'язані теми:

Rockstar Games
Grand Theft Auto