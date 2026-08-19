Витік геймплею GTA 6 розкрив нові механіки – від заправки авто до переслідування поліцією
У мережі з'явився масштабний витік ігрового процесу Grand Theft Auto 6. Геймери вже розібрали його на деталі, помітивши нові цікаві механіки, що з'являться в грі.
У вільному доступі з'явилися ролики, що демонструють шматки геймплею довгоочікуваного продовження відомої серії. Зокрема, на кадрах можна побачити одного з головних героїв, Джейсона, під час виконання побутових справ та розбірок на дорозі, повідомляє 24 Канал.
Що чекає на геймерів у GTA 6?
В одному з епізодів Дюваль ганяє вулицями на авто та спричиняє аварію, врізаючись у фургон служби доставки. Після цього розлючений водій виходить з транспортного засобу та атакує героя з гайковим ключем у руках.
Протагоніст використовує удари в стрибку та старі-добрі кулаки, а потім добиває супротивника його ж зброєю.
Цікаво, що під час цих дій на екрані з'являється іконка диявола, яка, ймовірно, вказує на наявність у грі системи моралі.
Їзда та бійка у GTA 6: дивіться відео
Також витік розкрив зміни в деталізації роботи автомобілів завдяки інтерфейсу. Схоже, що тепер гравцям доведеться стежити за рівнем палива, адже на екрані з'явився відповідний датчик.
Окрім того, відбулося повернення 6 зірок розшуку, який суттєво ускладнили тим, що тепер стражі закону розшукуватимуть героїв не лише за кольором авто, а й за одягом і зачіскою, про що також свідчать відповідні індикатори інтерфейсу.
Правдивими виявилися чутки про нову систему інвентарю, адже у багажнику авто тепер можна побачити меню спорядження та сховище з обмеженою кількістю місць (поки що 0 з 4).
Окрему увагу розробники приділили міні-іграм. У відео показали механіку гри в баскетбол: щоб зробити влучний кидок, гравець має утримувати кнопку, доки кільця на екрані не перекриють одне одного.
Автор зливів погрожує й далі викладати матеріали з гри на знак протесту проти кінця епохи фізичних носіїв з іграми, що вилилося у те, що в коробках з GTA 6 буде лише цифровий код для завантаження гри.
Баскетбол у GTA 6: дивіться відео
Офіційний реліз Grand Theft Auto 6 на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S запланували на 19 листопада 2026 року.