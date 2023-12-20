Колишній розробник Rockstar розкрив головну таємницю гри GTA 3

Колишній розробник Rockstar Оббі Вермей розкрив одну з ключових таємниць гри Grand Theft Auto 3, яка вийшла в далекому 2001 році. Ця новина демонструє неймовірні зміни, яких за 22 роки зазнала студія Rockstar Games.

Головним героєм гри Grand Theft Auto 3 – першої гри оригінальної трилогії GTA – виступає Клод. Протягом усієї гри він був абсолютно мовчазним, що неймовірно вирізняє його з-поміж усіх інших героїв франшизи.

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Таємниця GTA 3

Для тих, хто знайомий лише з сучасними випусками Rockstar, невербальність Клода може здатися певною несподіванкою. У кожній великій грі серії після GTA 3 були надзвичайно балакучі й харизматичні герої. І під час нових релізів знаменитий розробник робить величезний акцент саме на діалогах і роботі над персонажами.

Та на момент виходу гри у 2001 році такий підхід був цілком звичним для ігрової галузі. Варто пам'ятати, що GTA 3 була першою повністю 3D-грою Grand Theft Auto та важливим кроком уперед для франшизи загалом.

Один із шанувальників франшизи поцікавився у твітері причинами такого рішення компанії щодо персонажа. Йому відповів Оббі Вермей, який працював технічним директором Rockstar North під час розробки Grand Theft Auto 3.

Щонайменше частково це полягало в тому, що нам доводилося зрізати кути. Аудіовідділ був надто завантаженим,

– пояснив розробник.

Оббі Вермей не уточнив, що саме він має на увазі – фінансовий дефіцит чи брак кадрів. Та в будь-якому разі зрозуміло, що в аудіовідділу та студії Rockstar були серйозні обмеження, які слід було подолати при розробці ігор.

У 2023 році будь-які обмеження для студії Rockstar Games взагалі видаються чимось фантастичним. Так, станом на вересень цього року лише ігри франшизи GTA були продані в кількості 410 мільйонів доларів, що принесло розробникам мільярди доларів.