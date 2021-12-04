Гравець у Halo Infinite одним вистрілом зі снайперської гвинтівки вбив понад 20 персонажів

Результатом цікавого експерименту поділилися шанувальники відеогри Halo Infinite. Вони дізналися, що зі снайперської гвинтівки можна вбити одним вистрілом одразу 23 гравці.

Напевно, всі шанувальники шутерів знають, що снайперські гвинтівки у всіх іграх є одними з найсмертоносніших варіантів озброєння. Зазвичай така зброя вбиває з одного пострілу в голову, а нерідко популярними стають відео, на яких можна побачити своєрідний "шашлик" з опонентів.

Рекомендуємо Санта-Клаус та дивні пінгвіни: геймери продовжують критикувати розробників Battlefield 2042

Наприклад, кілька місяців тому ми розповідали про хайлайт, яким відзначився кіберспортсмен з нікнеймом ZywOo. Під час одного зі змагальних матчів він зміг ліквідувати одним вистрілом одразу трьох опонентів. А серед шанувальників Battlefield 2042 популярним став кліп, на якому можна побачити схожий хайлайт. Геймер з нікнеймом CaesarGGM також зміг одним вистрілом вбити одразу трьох гравців ворожої команди.

Кліп, яким поділився CaesarGGM: відео

Напевно, всі шанувальники Halo Infinite знають, що снайперська гвинтівка з цієї відеогри також дуже смертоносна. Вона наносить чимало шкоди, а також вбиває з одного пострілу в голову. Але наскільки вона смертоносна геймери не знали, щоправда, до сьогоднішнього дня.

Річ у тім, що фанати Halo Infinite провели експеримент, який присвячений саме цьому питанню. Для цього всі вони зібралися на одному сервері, а потім вишикувалися в лінію. Виявилося, що зі снайперської гвинтівки можна вбити одним пострілом в голову одразу 23 гравці. Також цікаво, що куля після вистрілу летить досить повільно, а між першим та останнім вбивством проходить кілька секунд.

Наостанок варто відзначити, що користувачам мережі цей експеримент дуже сподобався. А оригінальний запис досить швидко зібрав у твітері понад 500 тисяч переглядів.

Цікавий експеримент у відеогрі Halo Infinite: відео