Геймер з неймовірним рівнем терпіння витратив 10 годин на незвичайне досягнення у Hitman 3. Він не тільки ліквідував всіх NPC на карті Mendoza, але й зробив це одночасно. Деталі у матеріалі.

Чого запеклим фанатам серії Hitman ніколи не бракувало, так це винахідливості. Безпосередньо сама гра підштовхує гравців до знаходження все нових та нових способів ліквідації цілей, проте інколи це заходить дуже далеко.

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Декілька тижнів тому, ми вже розповідали про те як стрімер популярної гри про агента 47, витратив понад 6 годин, на те, щоб помістити всіх NPC мапи Sapienza в морозильну камеру, тим самим запустивши своєрідний челендж. Проте наш сьогоднішній герой не тільки підтримав челендж, а й пішов ще далі.

Користувачеві YouTube під ніком Teallen96 вдалося вбити всіх персонажів на карті Mendoza одночасно, а допоміг йому в цьому не автомат чи, припустимо, танк, а величезний виноградний прес.

На все про все Teallen96 витратив шалену кількість часу (10 годин), перетягуючи кожного персонажа рівня Mendoza до виноградного преса, намагаючись залишитись не поміченим. Коли справу було завершено, гравець запустив у дію механізм пресу, який розчавив усіх NPC одним махом, що без сумніву є одним із найдивакуватіших досягнень у грі на сьогодні.

10 годин на дивне досягнення у Hitman 3

Якщо ви коли-небудь проходили мапу Mendoza у Hitman 3, то ви знаєте, що це величезна, розлога мапа, наповнена численними охоронцями, робітниками, почесними гостями та багатьма іншими персонажами. Тому те, що цьому ентузіастові вдалося затягнути кожного NPC в один прес для винограду і при цьому не вбити жодного з них – цілий геймерський подвиг.

Звичайно, розробники не врахували подібної можливості, про що свідчить вплив "спресування" на продуктивність гри. За словами геймера, після цього трюку кілька сейвів навіть перестали працювати.

На жаль, ці старання не дадуть гравцеві додаткових балів до результатів місії, через велику кількість витраченого часу та жорстоке вбивство невинних людей. Одначе, вони, безсумнівно, забезпечили йому геймерську славу у спільноті фанатів серії, адже відео набрало понад 200 тисяч переглядів лише на YouTube.