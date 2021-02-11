Геймер с невероятным уровнем терпения потратил 10 часов на необычное достижения в Hitman 3. Он не только ликвидировал всех NPC на карте Mendoza, но и сделал это одновременно. Детали в материале.

Чего ярым фанатам серии Hitman всегда хватало, так это изобретательности. Непосредственно сама игра подталкивает игроков к придумке все новых и новых способов ликвидации целей, однако иногда это заходит слишком далеко.

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Несколько недель назад, мы уже рассказывали о том, как стример популярной игры про агента 47, потратил более 6 часов, на то, чтобы поместить всех NPC карты Sapienza в морозильную камеру, тем самым запустив своеобразный челлендж. Однако наш сегодняшний герой не только поддержал челлендж, но и пошел еще дальше.

Пользователю YouTube под ником Teallen96 удалось убить всех персонажей на карте Mendoza одновременно, а помог ему в этом не автомат или, допустим, танк, а огромный виноградный пресс.

На все про все Teallen96 потратил безумное количество времени (10 часов), перетаскивая каждого персонажа уровня Mendoza к виноградному прессу, пытаясь остаться незамеченным. Когда дело было завершено, игрок запустил в действие механизм пресса, который раздавил всех NPC одним махом, что без сомнения является одним из самых чудаковатых достижений в игре на сегодняшний день.

10 часов на странное достижения в Hitman 3

Если вы когда-нибудь проходили карту Mendoza в Hitman 3, то знаете, что это огромная, разветвленная карта, наполненная многочисленными охранниками, рабочими, почетными гостями и многими другими персонажами. Поэтому то, что этому энтузиасту удалось затянуть каждого NPC в один пресс для винограда и при этом не убить ни одного из них – целый геймерский подвиг.

Конечно, разработчики не учли подобной возможности, о чем свидетельствует влияние "прессования" на производительность игры. По словам геймера, после этого трюка несколько сейвов даже перестали работать.

К сожалению, эти старания не дадут игроку дополнительных баллов к результатам миссии из-за большого количества затраченного времени и жестокого убийства невинных людей. Однако, они, несомненно, обеспечили ему геймерскую славу в сообществе фанатов серии, ведь видео набрало более 200 тысяч просмотров только на YouTube.