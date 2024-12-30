Подія Charged Embers Hatch Day, що відбулася 29 грудня, мала на меті захопити гравців поверненням Меґбі та Елекіда, двох улюблених покемонів-малюків, повідомляє 24 Канал з посиланням на GR.

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У чому справа?

Річ у тім, що подія тривала лише три години, з 14:00 до 17:00 за місцевим часом, що залишило гравцям вузьке вікно для того, щоб отримати спеціальні яйця, які містили цих покемонів. Розчарування посилювалося тим, що яйця, зібрані до початку заходу, не потрапляли до ексклюзивних вилуплень, навіть якщо вони були вилуплені під час заходу.

Гравці залишилися розчарованими

На сабредіті Pokemon GO користувач Foulmouth232 підсумував скарги спільноти, висвітливши такі проблеми, як відсутність ходів на День спільноти та залежність події від платних квитків для отримання певних бонусів.

Багато гравців висловили розчарування через те, що не змогли зловити Мегбі, який є важливим доповненням до їхніх колекцій Йохто, або Елекід під час короткого івенту. Дехто навіть повідомляв про технічні збої, зокрема про неправильні ціни на квитки в певних регіонах.

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Фанати також критикували рішення заблокувати бонуси, такі як Stardust, за платним доступом. Хоча подія пропонувала три дні незначних бонусів, основний контент був обмежений коротким вікном Hatch Day, що розчарувало гравців, які не змогли взяти повноцінну участь.