Событие Charged Embers Hatch Day, состоявшееся 29 декабря, имело целью захватить игроков возвращением Мегби и Элекида, двух любимых покемонов-малышей, сообщает 24 Канал со ссылкой на GR.

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В чем дело?

Дело в том, что событие длилось всего три часа, с 14:00 до 17:00 по местному времени, что оставило игрокам узкое окно для того, чтобы получить специальные яйца, которые содержали этих покемонов. Разочарование усугублялось тем, что яйца, собранные до начала мероприятия, не попадали в эксклюзивные вылупления, даже если они были вылуплены во время мероприятия.

Игроки остались разочарованными

На сабредити Пользователь Pokemon GO Foulmouth232 подытожил жалобы сообщества, осветив такие проблемы, как отсутствие ходов на День сообщества и зависимость события от платных билетов для получения определенных бонусов.

Многие игроки выразили разочарование из-за того, что не смогли поймать Мегби, который является важным дополнением к их коллекциям Йохто, или Элекід во время короткого ивента. Некоторые даже сообщали о технических сбоях, в частности о неправильных ценах на билеты в определенных регионах.

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Фанаты также критиковали решение заблокировать бонусы, такие как Stardust, по платному доступу. Хотя событие предлагало три дня незначительных бонусов, основной контент был ограничен коротким окном Hatch Day, что разочаровало игроков, которые не смогли принять полноценное участие.