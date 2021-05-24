У Roblox існує власний світ моди у якому гравці виплачують справжні гроші за ігровий одяг та аксесуари, створені творцями гри. Нещодавно розробники спільно з будинком моди Gucci розпочали захід під назвою "Gucci Garden Experience" у якому гравці мають можливість блукати мальовничим садом та протягом обмеженого часу купувати віртуальні речі від Gucci для своїх персонажів, попит виявився настільки величезним, що ціни на деякі з них зросли просто до абсурдних масштабів.

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"Gucci Garden Experience" триватиме до кінця травня. За товари охочим гравцям доведеться платити внутрішньоігровою валютою Robux, яку своєю чергою можна купити за реальні гроші. Ціни, встановлені Gucci спільно з розробниками відносно низькі. Наприклад, сонцезахисні окуляри з діамантами коштують 120 Robux, що після конвертації становить приблизно 1 долар та 40 центів.

Проблемою стало те, що частина товарів випускається обмеженим тиражем і доступна лише протягом певного часу, тому не дивно, що миттєво знайшлися спекулянти, які викупили цілі партії певних товарів та продають їх уже з власної кишені, роблячи величезні націнки.

Gucci Garden в Roblox / зображення app2top

Увагу геймерів особливо привернула бежева сумочка з бджолиним принтом, натхненна реальним товаром з магазину Gucci. У продажі вона з'явилася 17 травня та була доступна для покупки всього лише годину, з цінником у 475 Robux (близько 5,50 доларів).

Справжня сумочка Gucci, моделі Dionysus GG Supreme, оцінюється в офіційному магазині бренду в 1350 доларів.

Невдовзі після того, як сумка перестала бути доступною, на YouTube з'явилося відео, в якому показується, що хтось купив цю сумочку за разючих 350 тисяч Robux, а це, на секундочку, 4115 доларів або майже 113 тисяч гривень. Пізніше, "хайп" вщух і її середня ціна на ринку впала і становить 53 тисячі Robux – близько 610 доларів.

Відео з рекордною покупкою сумочки Gucci в Roblox

Здавалося б ніякої проблеми немає, адже геймери і раніше витрачали величезні кошти у відеоіграх. Проте, річ у тому, що Roblox сумнозвісно відомий своєю молодою базою користувачів, адже дані свідчать про те, що приблизно 67% гравців не досягли 16–річного віку.

Та сама сумочка / зображення gametech

Це означає, що діти, які мають доступ до батьківських кредитних карток можуть самовільно витрачати величезні кошти на віртуальні речі.

Можливість подібного сценарію викликала суттєве занепокоєння серед батьків геймерів, проте розробники поспішили розвіяти страхи спільноти, заявивши, що вони пильно стежать за ситуацією. За їх словами, Roblox не є повністю "заселеним" дітьми, а коштовні ігрові речі в основному купують дорослі, щоб зробити їхнього ігрового персонажа наймоднішим серед інших.