В Roblox существует собственный мир моды в котором игроки выплачивают настоящие деньги за игровую одежду и аксессуары, созданные творцами игры. Недавно разработчики совместно с домом моды Gucci начали мероприятие под названием "Gucci Garden Experience", в котором игроки имеют возможность бродить живописным садом и в течение ограниченного времени покупать виртуальные вещи от Gucci для своих персонажей, спрос оказался настолько огромным, что цены на некоторые из них достигли просто абсурдных масштабов.

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"Gucci Garden Experience" продлится до конца мая. За товары желающим игрокам придется платить внутриигровой валютой Robux, которую в свою очередь можно купить за реальные деньги. Цены, установленные Gucci совместно с разработчиками относительно низкие. Например, солнцезащитные очки с бриллиантами стоят 120 Robux, что после конвертации составляет примерно 1 доллар и 40 центов.

Проблемой стало то, что часть товаров выпускается ограниченным тиражом и доступна лишь в течение определенного времени, поэтому неудивительно, что мгновенно нашлись спекулянты, которые выкупили целые партии определенных товаров и продают их уже из собственного кармана, делая огромные наценки.

Gucci Garden в Roblox / изображение app2top

Внимание геймеров особенно привлекла бежевая сумочка с пчелиным принтом, вдохновленная реальным товаром из магазина Gucci. В продаже она появилась 17 мая и была доступна для покупки всего лишь час, с ценником в 475 Robux (около 5,50 долларов).

Настоящая сумочка Gucci, модели Dionysus GG Supreme, оценивается в официальном магазине бренда в 1350 долларов.

Вскоре после того, как сумка перестала быть доступной, на YouTube появилось видео, в котором показывается, что кто-то купил эту сумочку за поразительных 350 тысяч Robux, а это, на секундочку, 4115 долларов или почти 113 тысяч гривен. Позже "хайп" несколько утих и ее средняя цена на рынке упала и составляет 53 тысяч Robux – около 610 долларов.

Видео с рекордной покупкой сумочки Gucci в Roblox

Казалось бы никакой проблемы нет, ведь геймеры и раньше тратили огромные средства в видеоиграх. Однако, дело в том, что Roblox печально известен своей молодой базой пользователей, ведь данные свидетельствуют о том, что примерно 67% игроков не достигли 16–летнего возраста.

Та самая сумочка / изображение gametech

Это значит, что дети, которые имеют доступ к родительским кредитным картам могут самовольно тратить огромные средства на виртуальные вещи.

Возможность подобного сценария вызвала существенное беспокойство среди родителей геймеров, однако разработчики поспешили развеять страхи сообщества, заявив, что они пристально следят за ситуацией. По их словам, Roblox не полностью "заселен" детьми, а ценные игровые вещи в основном покупают взрослые, чтобы сделать их игрового персонажа самым модным среди других.