CD Projekt Red відреагувала на чутки про зміну моделі Цирі в The Witcher 4
- Після презентації трейлера The Witcher 4 виникли чутки про зміну моделі Цирі, які CD Projekt Red спростувала.
- Керівник розробки Себастьян Калемба пояснив, що відмінності в зовнішньому вигляді героїв є природною частиною розробки гри.
- The Witcher 4 розробляється на Unreal Engine 5 і поки що не має точної дати виходу.
Після презентації трейлера The Witcher 4 на The Game Awards 2024 деякі фанати звернули увагу на зовнішність Цирі, припустивши, що розробники змінили її модель. Однак у CD Projekt Red спростували ці припущення.
Нещодавно CD Projekt Red опублікувала 10-хвилинне відео про створення дебютного трейлера The Witcher 4, 24 Канал. Деякі глядачі помітили, що модель Цирі у закулісних кадрах виглядає інакше, ніж у самому ролику.
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Це дало привід для чуток про те, що студія могла змінити вигляд героїні після критики трейлера.
На ці припущення відреагував керівник розробки The Witcher 4 Себастьян Калемба, який пояснив у своєму мікроблозі, що модель Цирі залишилася незмінною.
Він зазначив, що у закулісному відео показано "сирі" кадри, ще без анімації обличчя, освітлення та віртуальних кінематографічних ефектів.
Стара і "нова" моделька Цирі / Фото з X
Гра в процесі розробки
Калемба наголосив, що подібні візуальні відмінності є природною частиною розробки гри. За його словами, у різних форматах – трейлері, 3D-моделі або безпосередньо в геймплеї – персонажі можуть виглядати по-різному.
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The Witcher 4 є екшн-RPG з відкритим світом, яка розробляється на Unreal Engine 5. Гра поки що не має точної дати виходу. Відомо, що за сюжетом Цирі пройшла Випробування Травами і готується стати відьмачкою.