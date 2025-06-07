Другий ролик по GTA 6 від Rockstar зчинив справжній фурор серед геймерів, змусивши їх будувати шалені теорії та із ще більшим азартом очікувати на реліз продовження легендарної серії, повідомляє 24 Канал.
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Дивовижна робота
Поки одні шанувальники ретельно вивчали найменші деталі з відео, переглядаючи його раз за разом, інші займалися більш творчою діяльністю. Так, один фанат навіть переробив трейлер "шістки" у культовій GTA San Andreas.
Однак, ютубер під ніком legome_theog перевершив його роботу, створивши власну версію другого трейлера GTA 6 зі справжнього конструктора LEGO.
Унікальне відео – перегляньте ролик
Відео було опубліковано 6 червня і всього за добу зібрало понад 50 тисяч переглядів.
За словами ентузіаста вся робота над роликом зайняла в нього "трохи менше місяця".
Шанувальники GTA 6 в коментарях були вражені якістю роботи та увагою автора до деталей, похваливши його за відданість справі.