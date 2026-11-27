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Розробники зі студії Rockstar вирішили відверто розповісти про елементи ігрового процесу та розваги, які довелося вирізати з фінальної версії гри, повідомляє PCGames.

Від тенісу до ремонтів: що втратила гра

Під час розробки GTA 6 автори випробували безліч ідей, проте частину з них відсікли ще на етапі тестування. Зокрема, розробники планували повернути повноцінний теніс, який запам'ятався гравцям ще з попередньої частини.

Проте реалізація цієї активності не задовольнила високих стандартів якості студії, тому її повністю скасували, як і дартс. Замість тенісу в грі залишили мінігольф, який пройшов усі внутрішні перевірки.

Крім спортивних розваг, творці відмовилися від глибоких механік виживання та облаштування побуту. У ранніх версіях головні герої Джейсон і Люсія мали можливість повністю декорувати та меблювати власне житло у стилі серії The Sims.

Також автори розробляли систему крафтингу предметів, схожу на механіки ігор про виживання, та додавали можливість повзати. Утім, від цих ідей відмовилися, оскільки вони не відповідали сюжетному темпу та загальній концепції ігрового процесу.

Деякі активності просто не відповідали нашій концепції і не вписувалися у світ гри– прокоментував керівник розробки Rockstar Роб Нельсон.

Під ніж потрапили й відвідини кінотеатрів та театрів, оскільки розробники вирішили, що такі сесії не надають гравцям достатньо інтерактивності.

З аналогічних причин вирізали систему поповнення холодильника, адже рутинні побутові дії перевантажували ігровий процес.

Автори намагалися знайти ідеальний баланс між реалізмом та задоволенням від гри, орієнтуючись на досвід створення Red Dead Redemption 2. Зрештою, їм це вдалося, адже оцінки GTA 6 роблять її найкращою грою в історії.