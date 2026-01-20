У Росії вигадали абсурдну причину для заборони GTA 6
- Російські політики погрожують заборонити GTA 6 через включення сцен чоловічого стриптизу, що вважається неприйнятним контентом.
- Міхаіл Іванов заявив, що гра є небезпечним інструментом впливу на молоде покоління, і закликав до законодавчих обмежень, якщо контент не буде змінено.
Російські політики вимагають від Rockstar прибрати з Grand Theft Auto 6 "неприпустимий контент", інакше гру погрожують заборонити на теренах боліт.
Довгоочікувана GTA 6 від Rockstar планується до виходу 19 листопада 2026 року, і хоча багато інформації про гру тримається в таємниці, один зі зливів змусив політиків з боліт заговорити про заборону гри, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.
У Росії заборонять GTA 6?
У травні 2025 року в мережу потрапило чимало інформації про майбутню гру, що навіть дозволило геймерам скласти приблизний список активностей у GTA 6.
Серед них опинилася можливість вперше в історії серії відвідати чоловічий стриптиз, повідомляє Daily Star.
За словами Міхаіла Іванова, заступника голови Всесвітньої російської народної ради та депутата Брянської думи, це є причиною заборонити гру на території Росії, оскільки вона є "небезпечним інструментом впливу".
Творці GTA VI навмисно включають у свій продукт деструктивний та вульгарний контент, абсолютно неприйнятний для морального здоров'я суспільства. Мова про заплановане включення сцен чоловічого стриптизу в гру, що є прямим та цинічним порушенням основних моральних норм та традиційних духовних цінностей,
– заявив політик.
Іванов стверджує, що Rockstar займаються "розбещенням молодого покоління", тому якщо розробники не приберуть "аморальний контент" з версії GTA 6 для Росії – він буде намагатися "запровадити жорсткі законодавчі обмеження поширення подібних ігор".
Останні новини про GTA 6:
Ветеран Rockstar Майк Йорк прокоментував чутки щодо ціни на GTA 6. За його словами, базова версія коштуватиме 70 доларів, а не 100.
Водночас інсайдер Джейсон Шраєр заявив, що гра ще не завершена, а розробники працюють над місіями та контентом. Через це він не відкидає можливості ще одного переносу GTA 6.
19 січня 2026 року у котельні офісу Rockstar North в Единбурзі прогримів вибух. Він спричинив значні структурні пошкодження, але працівники не постраждали.