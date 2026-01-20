У Росії вигадали абсурдну причину для заборони GTA 6

Російські політики вимагають від Rockstar прибрати з Grand Theft Auto 6 "неприпустимий контент", інакше гру погрожують заборонити на теренах боліт.

Довгоочікувана GTA 6 від Rockstar планується до виходу 19 листопада 2026 року, і хоча багато інформації про гру тримається в таємниці, один зі зливів змусив політиків з боліт заговорити про заборону гри, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

У Росії заборонять GTA 6?

У травні 2025 року в мережу потрапило чимало інформації про майбутню гру, що навіть дозволило геймерам скласти приблизний список активностей у GTA 6.

Серед них опинилася можливість вперше в історії серії відвідати чоловічий стриптиз, повідомляє Daily Star.

За словами Міхаіла Іванова, заступника голови Всесвітньої російської народної ради та депутата Брянської думи, це є причиною заборонити гру на території Росії, оскільки вона є "небезпечним інструментом впливу".

Творці GTA VI навмисно включають у свій продукт деструктивний та вульгарний контент, абсолютно неприйнятний для морального здоров'я суспільства. Мова про заплановане включення сцен чоловічого стриптизу в гру, що є прямим та цинічним порушенням основних моральних норм та традиційних духовних цінностей,

– заявив політик.

Іванов стверджує, що Rockstar займаються "розбещенням молодого покоління", тому якщо розробники не приберуть "аморальний контент" з версії GTA 6 для Росії – він буде намагатися "запровадити жорсткі законодавчі обмеження поширення подібних ігор".

