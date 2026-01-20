В России придумали абсурдную причину для запрета GTA 6

Российские политики требуют от Rockstar убрать из Grand Theft Auto 6 "недопустимый контент", иначе игру угрожают запретить на территории болот.

Долгожданная GTA 6 от Rockstar планируется к выходу 19 ноября 2026 года, и хотя много информации об игре держится в тайне, один из сливов заставил политиков с болот заговорить о запрете игры, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

В России запретят GTA 6?

В мае 2025 года в сеть попало немало информации о предстоящей игре, что даже позволило геймерам составить примерный список активностей в GTA 6.

Среди них оказалась возможность впервые в истории серии посетить мужской стриптиз, сообщает Daily Star.

По словам Михаила Иванова, заместителя председателя Всемирного русского народного совета и депутата Брянской думы, это является причиной запретить игру на территории России, поскольку она является "опасным инструментом влияния".

Создатели GTA VI намеренно включают в свой продукт деструктивный и вульгарный контент, абсолютно неприемлемый для морального здоровья общества. Речь о запланированном включении сцен мужского стриптиза в игру, что является прямым и циничным нарушением основных моральных норм и традиционных духовных ценностей,

– заявил политик.

Иванов утверждает, что Rockstar занимаются "растлением молодого поколения", поэтому если разработчики не уберут "аморальный контент" из версии GTA 6 для России – он будет пытаться "ввести жесткие законодательные ограничения распространения подобных игр".

