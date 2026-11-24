Rockstar випустила перше післярелізне оновлення для Grand Theft Auto VI. Патч усуває серйозні технічні збої, які заважали комфортно проходити гру, але залишає баги, які полюбилися геймерам.

Найголовнішим нововведенням патчу стала ліквідація критичних помилок, через які гра раптово закривалася, інформує офіційний сайт студії.

Що виправив перший патч GTA 6?

Крім того, фахівці усунули збій у системі автоматичного збереження, який змушував гравців заново проходити складні місії після чергового вильоту.

Усунули проблему, яка призводила до того, що гра зберігалася некоректно,

– прокоментував офіційний представник студії Rockstar Games у примітках до оновлення.

Розробники також навели лад із телефонними викликами, які раніше не спрацьовували під час виконання завдань і блокували подальший сюжетний прогрес.

Також розробники виправили неприємний баг, через який гравці не могли скинути рівень розшуку та залишалися під постійним прицілом поліції. Додатково у патчі владнали проблеми з тренажерами у спортзалі, де не працювала штанга для станової тяги, та налагодили передачу мішків напарниками для продажу здобичі скупникам.

Помітні зміни торкнулися й клімату у грі. Раніше гравці активно скаржилися на безперервне сонце та відсутність дощів у штаті Леоніда.

Виправили проблему, через яку погода не змінювалася протягом тривалого часу,

– додав офіційний представник Rockstar.

Цікаво, що у списку змін відсутні згадки про популярні серед спільноти баги.

Йдеться про збій, який дозволяє вмикати вигляд від першої особи, а також про помилку на Xbox, що розблоковує частоту у 60 кадрів за секунду. Тож гравці поки можуть і надалі користуватися цими неофіційними можливостями.