Очільник Take-Two пояснив чому GTA 6 не анонсували для ПК

Штраус Зельник – CEO видавців Grand Theft Auto 6 з Take-Two відповів на питання про те, чому гра була анонсована лише для PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Анонс GTA 6 дещо збентежив власників ПК, адже у ньому не було згадки про реліз гри на цій платформі.

Варте уваги Словник геймера: хто такий "нуб" та до чого тут війна у В'єтнамі

Кілька місяців потому, колишній працівник Rockstar розповів чому майбутня новинка спершу вийде на консолях, а нещодавно цю інформацію підтвердив і очільник Take-Two.

Під час виступу на конференції TD Cowen Штрауса Зельника запитали про ПК версію для GTA 6: чи буде вона взагалі, чи гра стане ексклюзивною для консолей.

У відповідь генеральний директор Take-Two зазначив, що у Rockstar є конкретна стратегія щодо релізу власних ігор, яка вже блискуче спрацьовувала з GTA 5 і Red Dead Redemption 2.

Для цих двох проєктів студія також першочергово випустила версії для консолей, тоді як ПК-геймерам довелося чекати понад рік в обох випадках.

Rockstar має підхід до платформ, який ми бачили раніше, і вони зроблять більше оголошень у відповідний час. Я вважаю, що правильна стратегія нашого бізнесу – бути там, де є споживач, і історично те, що ця компанія робила, — зверталася до споживачів, де б вони не були, на будь-якій платформі, яка має сенс, з часом, – сказав функціонер.

Отож, користувачам ПК слід запастися терпінням, адже навіть якщо GTA 6 вийде восени 2025 року, як планується зараз, то на комп'ютерах проєкт Rockstar з'явиться суттєво пізніше.