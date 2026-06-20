Геймери знайшли дівчину з обкладинки GTA 6 у реальному житті – хто став прототипом
Фанати Grand Theft Auto досить швидко відшукали реальну дівчину, яка стала прототипом для персонажки, що з'явилася на офіційній обкладинці GTA 6, продовживши багаторічну традицію.
Rockstar продовжили свою традицію з додавання харизматичної дівчини на обкладинку ігор серії GTA, а шанувальники швидко з'ясували хто був прообразом нової героїні, повідомляє 24 Канал.
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Хто ж ця дівчина з обкладинки GTA 6?
Уже понад 20 років творці GTA незмінно дотримуються неофіційного правила – розміщувати на ключовому арті гри привабливу жіночу персонажку.
Найвідомішими прикладами в "новітній" історії є дівчина з льодяником з GTA IV та блондинка в бікіні, яка тримає в руці телефон на обкладинці GTA V.
Усі "головні дівчата" GTA / Фото з X
Ця традиція лишилася незмінною і у випадку з "шісткою". На обкладинці, опублікованій 18 червня, красується фантастична латиноамериканка з засмаглою шкірою, кучерявим волоссям та кількома тату.
Ще не встигли геймери визначитися на яке місце потрапляє ця красуня в рейтингу усіх "дівчат з обкладинки", а допитливий фанат вже вичислив яка реальна персона слугувала натхненням для її образу.
Зробив це користувач соцмережі X, який впевнений, що Rockstar змалювали зовнішність героїні з відомої колумбійської діджейки з псевдо chiquin.
І справді, якщо порівняти фото з Instagram дівчини з світлиною з обкладинки – схожість важко не помітити.
Достеменно не відомо, чи справді розробники GTA 6 надихнулися зовнішністю Марії Кароліни (справжнє ім'я музикантки та блогерки), але те, що таке припущення піде їй на користь – це безсумнівно.
Кількість підписників дівчини вже почала стрімко рости, коментарі до фото заполонили надписи "GTA 6" а сама вона змінила підпис до фотосесії, яка практично ідентична зображенню від Rockstar.
Кажуть, що я схожа на брюнетку з GTA VI,
– написала дівчина.
Марія Кароліна, більш відома як chiquin / Фото з Instagram @chiquin__
Цікаво чи дізнаємось ми колись правду чи Rockstar вирішать залишити все в таємниці, як вони це частенько полюбляють робити.