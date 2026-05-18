Ви б уже її завершили: директор Take-Two назвав дату, коли спочатку мала вийти GTA 6

Штраус Зельник, очільник видавництва Take-Two, поділився новими деталями створення Grand Theft Auto 6, які раніше залишалися за лаштунками. Виявилося, що внутрішні дедлайни компанії суттєво відрізнялися від тих, які озвучували публічно.

Яким був початковий графік GTA 6 та що завадило планам?

Штраус Зельник під час інтерв'ю розкрив інформацію, яка до цього моменту була предметом численних теорій серед фанатів серії. За його словами, розробка Grand Theft Auto 6 наразі відстає від початкового внутрішнього графіка приблизно на 18 місяців. Це означає, що видавець спочатку планував випустити найбільш очікувану гру десятиліття ще навесні 2025 року, хоча ці терміни ніколи не оголошувалися офіційно для широкого загалу, пише VGC.

Публічна історія анонсів релізу виглядала дещо інакше:

Після першого трейлера Rockstar Games орієнтувала гравців на 2025 рік без уточнення кварталу.

Згодом компанія повідомила про плани випуску восени 2025 року, пригадує IGN.

Проте пізніше дату змінили на травень 2026 року.

Остаточне рішення, яке залишається актуальним і зараз, було озвучене в листопаді 2025 року: офіційна прем'єра запланована на 19 листопада 2026 року.

Попри тривале очікування, Зельник демонструє повну впевненість у новій даті. Під час подкасту з Девідом Сенрою, коли мова зайшла про тиск через невизначеність термінів, керівник Take-Two відповів максимально рішуче:

19 листопада, я знаю цю дату. Її оголосили,

– прокоментував генеральний директор Take-Two Штраус Зельник.

Таке значне перенесення термінів пояснюється прагненням досягти ідеальної якості продукту. Зельник неодноразово наголошував, що готовий надати розробникам з Rockstar Games усі необхідні ресурси для створення версії, яку він називає "досконалістю". У розмові з Bloomberg він зазначив, що компанія намагається забезпечити свої команди необмеженими фінансовими, творчими та людськими ресурсами, аби вони могли встановити новий рекорд продажів.

Скільки вклали у розробку?

Масштаби інвестицій у GTA 6 дійсно вражають. За оцінками видання Business Insider, витрати Take-Two на розробку гри вже складають від 1 до 1,5 мільярда доларів. Зельник у коментарі для цього ж видання не назвав точну суму, але визнав, що проєкт "був дорогим".

Для порівняння, бюджет нового екстракшн-шутера від студії Bungie склав понад 250 мільйонів доларів, а розробка ігор серії Call of Duty, зокрема Black Ops Cold War, коштувала компанії Activision близько 700 мільйонів доларів протягом усього життєвого циклу гри. Таким чином, шоста частина Grand Theft Auto впевнено перевершує всі відомі показники в індустрії.

Окрім фінансових витрат, проєкт потребує колосальних часових витрат, зауважує 24 Канал. Деякі з тисяч співробітників Rockstar працюють над грою вже понад десять років. Зельник переконаний, що Grand Theft Auto є найціннішою інтелектуальною власністю у сфері розваг, і хоча він не розкриває загальний дохід серії за весь час, він зауважив, що "це багато".

Знову про ціну

На фоні зростаючих витрат в індустрії нагадаємо й про дискусії щодо ціни майбутнього блокбастера. Аналітик Bank of America Омар Дессукі висловив думку, що Rockstar варто підвищити вартість GTA 6 до 80 доларів. Він вважає, що продаж такого очікуваного сиквела за стандартною ціною в 70 доларів може негативно вплинути на інші ігри, які теж прагнуть підвищити ціни для забезпечення стійкості бізнесу.

Минулого року аналітик Еппілліон Метью Болл навіть припустив, що ціна може досягти 100 доларів, аби компенсувати всі витрати. Це може допомогти іншим компаніям підняти планку вартості ігор на тлі глобальної інфляції та зростання витрат на розробку AAA-проєктів, нагадує 24 Канал.

Коли ми дізнаємося більше?

Маркетингова кампанія гри має активізуватися вже цього літа, перед запланованим листопадовим релізом. Фанати з нетерпінням очікують на третій трейлер та запуск попередніх замовлень.

Олії у вогонь підлила нещодавня розсилка від ритейлера Best Buy для учасників партнерської програми, що змусило багатьох припускати близький старт продажів. Зокрема, називають дати в діапазоні від 18 до 21 травня.

Поки мережа повниться теоріями, керівництво Take-Two зберігає спокій і мовчить.

Вам також буде цікаво дізнатися: ще кілька слів про Grand Theft Auto VI

Після багатьох років чуток, витоків та спекуляцій компанія Rockstar Games нарешті офіційно показала Grand Theft Auto VI, і тепер уже зрозуміло, що гра стане одним із найбільших релізів в історії індустрії. Rockstar повертає серію до сучасної версії Vice City – вигаданого аналога Маямі – але цього разу масштаби значно більші. Події гри відбуватимуться у штаті Leonida, який нагадує Флориду зі своїми болотами, пляжами, трасами, криміналом, дивакуватими персонажами та сатирою на американське суспільство, пише GameSpot.

У центрі сюжету – двоє головних героїв: Люсія Камінос та Джейсон Дюваль. Це перший випадок в історії серії GTA, коли одним із центральних персонажів стала жінка. Rockstar прямо показує динаміку у стилі "Бонні та Клайд" – пара злочинців, які змушені покладатися один на одного після невдалого пограбування. За офіційним описом, після того, як "легка справа" виходить з-під контролю, герої опиняються в центрі великої змови, що охоплює весь штат Leonida.

Судячи з трейлерів та матеріалів Rockstar, гра активно висміюватиме сучасну інтернет-культуру, соцмережі, тікток-відео, стрімерів, теорії змови, культ вірусного контенту та хаотичну атмосферу сучасної Флориди, звертає увагу 24 Канал. Фанати вже помітили десятки сцен, які нагадують реальні вірусні ролики з американського інтернету. Rockstar традиційно використовує GTA як сатиру на сучасне суспільство, але GTA 6, схоже, стане найбільш "інтернетною" частиною серії.

Також помітно, що Rockstar робить ставку на більш емоційний та кінематографічний сюжет. У трейлерах значно більше уваги приділяється взаєминам між героями, їхнім конфліктам, довірі та спільному виживанню. Це нагадує підхід студії у Red Dead Redemption 2, де історія персонажів стала не менш важливою за відкритий світ.

На яких платформах вийде GTA 6 і що відомо про ПК-версію?

GTA 6 офіційно вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X і Xbox Series S. Rockstar і Take-Two підтвердили, що гра не вийде на старих консолях покоління PlayStation 4 та Xbox One. Причина очевидна – гра створюється виключно під сучасне "залізо", з акцентом на складну симуляцію міста, щільність NPC, графіку та масштаб світу.

Найбільше дискусій викликає ПК-версія. Наразі Rockstar офіційно не підтвердила реліз GTA 6 на ПК. Компанія традиційно спочатку випускає свої великі ігри на консолях, а вже потім переносить їх на комп'ютери. Так було з GTA V та Red Dead Redemption 2. Глава Take-Two Штраус Зельнік прямо заявляв, що Rockstar спершу орієнтується на консольну аудиторію, яку вважає "основним споживачем", нагадує Gadgets 360.

Водночас майже ніхто не сумнівається, що ПК-версія все ж з'явиться пізніше. Багато аналітиків очікують реліз через рік або навіть півтора після запуску на консолях. Частково це пов'язують із бажанням Rockstar максимально оптимізувати гру, а частково – з бізнес-стратегією. У спільноті давно існує думка, що компанія фактично стимулює "подвійні покупки", коли фанати спершу купують гру на консолі, а потім ще раз на ПК, вважає Fragster.

У чому полягає феномен GTA 6?

Популярність GTA 6 вже зараз виглядає феноменальною навіть за мірками індустрії. Перший трейлер гри набрав сотні мільйонів переглядів і став одним із наймасштабніших запусків відео в історії YouTube серед ігрового контенту. Кожен новий кадр трейлерів фанати розбирають буквально по пікселях, а будь-які новини про гру миттєво стають глобальними заголовками.

Причин такої популярності кілька:

По-перше, GTA – одна з найвідоміших франшиз в історії відеоігор. GTA V продалася тиражем понад 200 мільйонів копій і залишається однією з найуспішніших розважальних продуктів усіх часів.

По-друге, між GTA V та GTA 6 пройде понад 10 років – це безпрецедентно довгий цикл очікування для настільки великої серії.

Крім того, Rockstar має репутацію студії, яка випускає дуже дорогі, технологічно проривні та деталізовані ігри. Частина гравців буквально сприймає GTA 6 як "демонстрацію майбутнього" всієї індустрії. У соцмережах і на Reddit постійно обговорюють, наскільки технологічно просунутим буде відкритий світ, штучний інтелект NPC, фізика, транспорт, поліція та анімації.

Фактично GTA 6 уже давно перестала бути просто грою, підсумовує 24 Канал. Для індустрії це культурна подія глобального масштабу, яку порівнюють із релізами найбільших фільмів Голлівуду або нових продуктів Apple. Аналітики вже прогнозують, що запуск GTA 6 може стати найбільшим розважальним релізом в історії.