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28 жовтня, 12:20
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Витік розкрив гігантський розмір файлу GTA 6 і точну дату старту передзавантаження

Максим Задворський

Геймерам варто звільнити місце на своїх консолях перед релізом Grand Theft Auto 6. Став відомий розмір файлу очікуваного блокбастера від Rockstar та день старту передзавантаження.

У мережі з'явилися розміри файлу GTA 6 та навіть дата, коли геймери зможуть поставити довгоочікувану гру на завантаження, інформує Insider Gaming.

Скільки важить GTA 6 та коли чекати на передзавантаження

Згідно з інформацією витоку, розмір цифрової версії Grand Theft Auto 6 на консолі PlayStation 5 становитиме приблизно 210 гігабайтів

Автори проєкту передбачили можливість передзавантаження файлів за тиждень до офіційного релізу. Воно стане доступним з 12 листопада 2026 року, тоді як повноцінний вихід гри заплановано на 19 листопада 2026 року.

Релізний трейлер гри: дивіться відео

Позначка у 210 гігабайтів робить нову частину кримінального екшену одним із наймасштабніших релізів в історії відеоігор

Для власників базової консолі PlayStation 5 цей обсяг означає втрату майже третини доступного вільного місця, яке становить 667 гігабайтів.

Водночас точні дані щодо розмірів версії для Xbox Series X/S поки залишаються невідомими.

Попри величезні вимоги до пам'яті, подібний розмах є очікуваним кроком для серії. Для порівняння, попередній блокбастер розробників, Red Dead Redemption 2, вимагав 99 гігабайтів на PlayStation 4 та 107 гігабайтів на Xbox One.

Тим паче рекламна кампанія GTA 6 у Маямі теж вражає масштабом, адже Rockstar готує не просто реліз чергової гри, а подію десятиліття в ігровій індустрії. 

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