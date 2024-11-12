GTA The Trilogy отримала покращення, на яке гравці чекали роками

Rockstar оновила ПК-версію Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition додавши в гру освітлення та ефекти з класичних версій, які раніше з'явилися в мобільній версії римейку трилогії класичних ігор студії. З гри також зникла згадка про розробників Grove Street Games, які зазнали нищівної критики після виходу перероблених ігор.

Оновлення також дісталося й консольних версій Grand Theft Auto: The Trilogy, повідомляє 24 Канал. Завдяки скриншотам, якими почали ділитися користувачі у мережі, можна зробити висновок, що ігри справді змінилися. Найбільше це помітно, якщо порівняти обидві версії GTA San Andreas.

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Що змінилося?

Оновлення зосереджене на покращенні зовнішнього вигляду локацій, надаючи більш ностальгічного та природного вигляду містам, які гравці знають роками. Відновлення знайомих обстановок додає грі заспокійливої автентичності, нагадуючи фанатам про класичні відчуття, які вперше занурили їх у світ GTA.

На додаток до цих візуальних покращень, оновлення також містить низку виправлень, які роблять ігровий процес більш плавним та приємним. Ці зусилля Rockstar, ймовірно, оцінять геймери, які були розчаровані на старті одного з найбільш суперечливих перевидань в ігровій індустрії.

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Завдяки цьому оновленню фанати тепер мають можливість познайомитися з культовими містами та персонажами трилогії у покращеному форматі, що дає Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition нову можливість повернути свою аудиторію та потенційно виправити свій невдалий старт.